Calciomercato Lazio, Marusic è sempre più vicino all’addio. Le ultime

Calciomercato Lazio: Adam Marusic è tentato dall’Arabia Saudita. Le ultime sulla trattativa

Se la Lazio sta cercando di rinforzarsi sugli esterni, è soprattutto per via del probabile addio di Adam Marusic. Dopo 8 anni in biancoceleste, il montenegrino potrebbe lasciare la società romana in questa finestra di calciomercato.

Infatti, secondo TuttoMercatoWeb, la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita non gli è per nulla indifferente. Il fattore chiave, al momento, sembra essere la presenza di due vecchie conoscenze come Simone Inzaghi e Sergej Milinkovic-Savic, che lo accoglierebbero a braccia aperte all’Al-Hilal.