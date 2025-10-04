Calciomercato Lazio, Fabiani sta valutando un altro addio (molto pesante). La situazione dei biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mandas verso l’addio: cessione strategica per gennaio

Il tema caldo in casa biancoceleste è il Calciomercato Lazio, sempre più orientato a operazioni in entrata e uscita che rispettino i vincoli economici imposti dalla società. In quest’ottica, uno dei nomi destinati a infiammare la sessione invernale è quello di Christos Mandas, giovane portiere greco che, dopo un inizio promettente, sembra essere finito ai margini del progetto tecnico.

Con il ritorno in grande stile di Ivan Provedel, ormai di nuovo padrone dei pali della Lazio, e il pieno recupero fisico e mentale sotto la guida di Maurizio Sarri, le possibilità per Mandas di ritagliarsi spazio sono diventate sempre più ridotte. L’ex OFI Creta ha mostrato buone qualità, ma la gerarchia tra i pali non lascia spazio a interpretazioni: Provedel è il titolare indiscusso, e la sua continuità rende difficile qualsiasi cambio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la strategia del calciomercato Lazio per gennaio sarà chiara: operare a saldo zero, ovvero vendere prima di poter acquistare. Una scelta dettata dalla necessità di non gravare ulteriormente sul bilancio societario, mantenendo un equilibrio finanziario stabile. In questo contesto, la cessione di Mandas rappresenterebbe un’opportunità ghiotta.

Il portiere greco, classe 2001, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza quasi totale per la Lazio, considerando l’investimento iniziale molto contenuto. Una vendita in questi termini permetterebbe al club di liberare risorse importanti da reinvestire, magari per rinforzare altri reparti o puntare su un nuovo secondo portiere con maggiore esperienza.

La situazione di Mandas è quindi da tenere sotto stretta osservazione. Diverse squadre europee avrebbero già mostrato interesse, soprattutto club di Bundesliga e Liga alla ricerca di profili giovani ma pronti per il salto di qualità. Il calciomercato Lazio potrebbe quindi prendere il via proprio dalla porta, con una cessione che farebbe felici sia il bilancio che il giocatore, desideroso di trovare maggiore continuità.

Con l’arrivo di gennaio, le scelte della dirigenza biancoceleste saranno fondamentali per dare una nuova direzione alla stagione. E la possibile partenza di Mandas potrebbe essere la prima mossa di un calciomercato Lazio mirato, sostenibile e strategico.