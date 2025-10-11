 Calciomercato Lazio, Mandas sacrificato per sbloccare tutto? La situazione attuale - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, Mandas sacrificato per sbloccare tutto? La situazione attuale

Calciomercato Lazio, Mandas sacrificato per sbloccare tutto? La situazione attuale

1 ora ago

Mandas

Calciomercato Lazio: Mandas possibile sacrificio per finanziare nuovi colpi

Il calciomercato Lazio entra nel vivo tra vincoli e strategie. Con la sessione invernale alle porte e il blocco imposto dalla FIGC in attesa del pronunciamento ufficiale, la società biancoceleste è costretta a muoversi con attenzione, studiando possibili cessioni che permettano di sbloccare operazioni in entrata. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza spicca quello del giovane portiere greco Christos Mandas, che potrebbe diventare il primo sacrificato della rosa.

Lanciato nella scorsa stagione da Marco Baroni, Mandas aveva mostrato qualità importanti e attirato l’interesse di diversi club europei. Tuttavia, con l’arrivo di Maurizio Sarri e il consolidamento di Ivan Provedel come titolare indiscusso, lo spazio per l’estremo difensore ellenico si è drasticamente ridotto. Una situazione che ha spinto la Lazio a valutare l’ipotesi di una cessione, specialmente se utile a finanziare altri colpi di mercato.

Secondo quanto riportato da SporTime, oltre al già noto interesse del Wolverhampton, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche l’Inter. Il club nerazzurro, alla ricerca di un nuovo portiere per il post-Sommer, avrebbe individuato proprio in Mandas un profilo interessante, giovane e con margini di crescita. La valutazione del portiere da parte della Lazio si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe fare gola a Lotito per reinvestire in altri reparti.

Il tecnico Maurizio Sarri, intanto, continua a chiedere rinforzi per alzare il livello della rosa e mantenere competitiva la squadra in tutte le competizioni. Tuttavia, il blocco del mercato obbliga il club a fare prima delle scelte in uscita. In questo contesto, l’addio di Mandas potrebbe rappresentare una soluzione pragmatica: un giocatore giovane, con pochi minuti all’attivo, ma capace di generare una plusvalenza significativa.

Il calciomercato Lazio resta quindi congelato, ma con i motori già caldi. In attesa di una decisione definitiva della Commissione Federale sulla sospensione del mercato, la dirigenza biancoceleste si prepara a muoversi con decisione. E Mandas, da possibile alternativa tra i pali, potrebbe diventare la chiave per aprire nuove opportunità.

La prossima sessione di gennaio sarà decisiva per capire se la Lazio potrà realmente costruire la squadra che Sarri desidera o se sarà costretta a cedere ancora prima di poter sognare in grande.

