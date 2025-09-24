Calciomercato Lazio, Mandas e quel futuro che a gennaio potrebbe regalargli un'altra destinazione. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Mandas riflette sul futuro, possibile cessione a gennaio?

Il calciomercato Lazio potrebbe presto riaccendersi attorno al nome di Christos Mandas, giovane portiere greco attualmente impegnato con la propria nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali. Lontano da Formello, il classe 2001 sta valutando con attenzione il proprio futuro, consapevole di trovarsi in una posizione delicata all’interno della rosa biancoceleste.

Dopo un finale di stagione 2024/25 da protagonista, in cui aveva convinto tifosi e addetti ai lavori con prestazioni solide tra i pali, Mandas si è ritrovato di nuovo alle spalle di Ivan Provedel in questo inizio di campionato. Il tecnico Maurizio Sarri, infatti, ha scelto l’estremo difensore italiano per le prime due partite ufficiali e sembrerebbe intenzionato a confermarlo anche per le prossime gare contro Sassuolo e Roma.

Una situazione che non lascia del tutto soddisfatto Mandas. Il portiere greco ha fame di campo e ambisce a giocare con maggiore continuità. Proprio per questo motivo, sia il giocatore che la dirigenza della Lazio stanno valutando con attenzione le opportunità che potrebbero presentarsi nella sessione invernale di mercato.

Sotto contratto fino al 2029 con uno stipendio da circa un milione di euro a stagione, Mandas rappresenta un asset importante dal punto di vista economico. La Lazio, che lo aveva acquistato a un prezzo contenuto, potrebbe realizzare una plusvalenza significativa in caso di cessione. Non a caso, in estate aveva già ricevuto una proposta concreta dal Wolverhampton, disposto a mettere sul tavolo 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del portiere. Offerta respinta, ma non ignorata.

Se una cifra simile dovesse arrivare anche a gennaio, il Calciomercato Lazio potrebbe prendere una svolta importante. La società, alle prese con un bilancio da riequilibrare e un mercato in entrata bloccato da vari vincoli, potrebbe decidere di monetizzare e reinvestire quanto incassato.

Mandas, dal canto suo, si trova di fronte a una scelta cruciale: accettare il ruolo da vice-Provedel ancora per mesi, oppure chiedere la cessione per diventare titolare altrove. A Formello si continua a monitorare la situazione, consapevoli che il portiere greco resta una delle pedine più appetibili sullo scacchiere del calciomercato Lazio.