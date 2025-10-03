Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe essere sacrificato a gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mandas possibile sacrificato: la sua cessione può sbloccare il mercato

Il nome di Christos Mandas è sempre più centrale nelle strategie del Calciomercato Lazio. Il giovane portiere greco, classe 2001, potrebbe infatti essere la chiave per sbloccare le operazioni in entrata nella finestra invernale. Dopo aver conquistato il posto da titolare nella seconda parte della scorsa stagione, Mandas sembrava destinato a diventare un punto fermo del futuro biancoceleste. Tuttavia, con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, le gerarchie tra i pali stanno subendo un nuovo scossone.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la società capitolina starebbe valutando concretamente la possibilità di cedere Mandas già nel prossimo mercato di gennaio. L’ex portiere dell’OFI Creta è ormai scivolato indietro nelle preferenze del tecnico, che ha pienamente rilanciato Ivan Provedel, già suo uomo di fiducia dal 2022.

Lazio, priorità al bilancio: il Calciomercato passa dalle cessioni

Nel contesto economico attuale, il Calciomercato Lazio si muove con una logica precisa: nessuna operazione in entrata sarà possibile senza prima una cessione significativa. Ed è proprio in quest’ottica che Mandas viene visto come il principale indiziato a lasciare Formello. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza quasi totale, considerando l’investimento minimo fatto per il suo acquisto.

Con questa entrata, la Lazio potrebbe muoversi per rinforzare altri reparti, magari investendo su un centrocampista o su un attaccante di prospettiva. L’idea del club è chiara: mantenere l’equilibrio economico, ma senza rinunciare alla competitività tecnica.

Calciomercato Lazio: Mandas, un addio utile ma doloroso

L’eventuale partenza di Mandas rappresenterebbe una rinuncia a un talento emergente, ma anche una scelta necessaria per dare respiro alle strategie del Calciomercato Lazio. Il portiere greco, nonostante la giovane età, ha mostrato qualità interessanti e diversi club europei, soprattutto in Bundesliga e Liga, avrebbero già chiesto informazioni.

Il destino di Mandas sembra quindi segnato: sacrificare oggi per costruire domani. Un principio che guida sempre più le dinamiche del Calciomercato Lazio, in bilico tra sostenibilità e ambizione.