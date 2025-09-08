Calciomercato Lazio, Lotito sbloccherà la situazione? Quel giocatore potrebbe essere l'ago della bilancia - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Mandas riflette sul suo futuro tra Nazionale e biancocelesti

Nel bel mezzo della stagione, lontano da Formello, il portiere greco Mandas si trova in ritiro con la sua nazionale per disputare le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. In questi giorni di pausa, il giocatore riflette sul proprio futuro in casa Lazio, dove finora l’alternanza tra i pali non è ancora cominciata.

Nel dettaglio, Mandas si trova in una situazione delicata all’interno della squadra biancoceleste. L’estremo difensore italiano Provedel ha infatti giocato le prime due partite di campionato e sembra destinato a mantenere la titolarità nelle prossime due uscite, contro Sassuolo e nel derby contro la Roma. Questa situazione sta spingendo Mandas a voler trovare maggiori minuti in campo, consapevole dell’importanza di giocare con continuità per mantenere alto il proprio livello e la propria crescita.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, il futuro di Mandas è dunque oggetto di riflessione sia da parte del giocatore sia della società. Il portiere greco, con un ingaggio di circa un milione di euro e contratto in scadenza nel 2029, rappresenta un asset importante per le casse biancocelesti. Infatti, la sua valutazione di mercato potrebbe portare a una significativa plusvalenza per la Lazio, nel caso in cui si decidesse di cederlo.

Durante l’estate scorsa, il Wolverhampton si era già interessato a Mandas, offrendo una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, la risposta della società capitolina era stata negativa, convinta del valore del portiere e del ruolo che poteva avere nel progetto tecnico. Nonostante ciò, nel contesto del Calciomercato Lazio di gennaio, una proposta simile potrebbe portare a una diversa valutazione. L’offerta di una cifra così importante fornirebbe alla società una maggiore elasticità economica per investire sul mercato invernale, sia per rinforzare la rosa sia per progettare a lungo termine.

Per Mandas, dunque, si aprono due scenari principali: continuare a lottare per il posto da titolare nella Lazio oppure valutare nuove opportunità, magari in club dove possa garantire maggiore spazio e continuità. Intanto, la società e il portiere continuano a dialogare per prendere la decisione migliore, che possa soddisfare entrambe le parti e contribuire al progetto complessivo del club.

In conclusione, il futuro di Mandas resta uno dei temi caldi del Calciomercato Lazio in questa finestra invernale, con l’attesa di sviluppi che potrebbero incidere anche sul resto della stagione biancoceleste.