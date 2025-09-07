Calciomercato Lazio: Mandas chiede spazio o… Questo il prezzo per la cessione a gennaio del portiere greco che non vuole stare a guardare Provedel

Un dualismo destinato a infiammare l’autunno della Lazio. La competizione per la maglia da titolare tra i pali, che ha tenuto banco per tutta l’estate, ha visto le prime, chiare indicazioni da parte di Maurizio Sarri: al momento, il prescelto è Ivan Provedel. Per Christos Mandas, talentuoso portiere greco, si ripropone dunque un ruolo da secondo che inizia a stargli stretto. La situazione attuale, con la conferma della gerarchia preesistente e il blocco del mercato che ha limitato le operazioni in uscita, ha complicato i piani del giovane estremo difensore.

Come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Mandas non ha alcuna intenzione di trascorrere un’intera stagione in panchina. Il portiere classe 2001 chiede spazio e attende con impazienza una chance per dimostrare il suo valore. Attualmente impegnato con la nazionale greca nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, spera che le sue prestazioni possano convincere Sarri a concedergli un’opportunità al rientro dalla sosta, riaprendo di fatto una competizione che al momento sembra chiusa. L’alternativa, altrimenti, sarebbe una cessione nella finestra di mercato di gennaio.

Le pretendenti di certo non mancano. In estate, il Wolverhampton si era fatto sotto con decisione, presentando un’offerta da circa 20 milioni di euro. Questa è la valutazione che la Lazio stessa fa del suo gioiello, legato al club da un contratto fino al 2029 con un ingaggio da un milione di euro a stagione. Una sua eventuale cessione a queste cifre garantirebbe una plusvalenza eccezionale per le casse biancocelesti, offrendo un tesoretto fondamentale per operare con maggiore libertà a gennaio.

La dirigenza riflette attentamente sul da farsi, consapevole di avere in casa un potenziale titolare scontento e un asset economico di grande valore. Le strategie future dipenderanno in gran parte dalle scelte di Sarri, ma nel breve termine il tecnico toscano sembra avere le idee chiare: contro Sassuolo e Roma, tra i pali dovrebbe esserci ancora la conferma di Provedel. Il duello, però, è solo all’inizio.