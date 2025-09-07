Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Mandas? Spuntano nuove indiscrezioni - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il futuro di Mandas in bilico: può partire già a gennaio

Il calciomercato Lazio potrebbe accendersi ben prima della prossima estate, con una situazione da monitorare con attenzione: quella legata al portiere Christos Mandas. L’estremo difensore greco, attualmente impegnato con la propria Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali, sta riflettendo sul proprio futuro, lontano da Formello, ma con la testa ancora sui colori biancocelesti.

La stagione è cominciata con Ivan Provedel titolare tra i pali, confermando quanto visto nello scorso campionato. Mandas, nonostante un buon finale di stagione e una crescita evidente, non ha ancora avuto spazio nelle prime due giornate di Serie A, e la sensazione è che anche dopo la sosta non cambierà nulla. Sia nella sfida contro il Sassuolo che nel derby contro la Roma, sarà ancora Provedel a difendere la porta della Lazio.

Questa situazione ha acceso i riflettori sul calciomercato Lazio. Mandas vuole più spazio, e la società è consapevole che un portiere del suo livello non può essere relegato a un ruolo da eterno secondo. Con un contratto in scadenza nel 2029 e un ingaggio attorno al milione di euro, il greco rappresenta una risorsa anche dal punto di vista economico: in estate, il Wolverhampton aveva messo sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro, che la Lazio aveva rifiutato per valutazioni tecniche. Ma se una proposta simile dovesse arrivare a gennaio, il club di Lotito potrebbe rivedere le proprie posizioni.

Una cessione a quelle cifre garantirebbe una plusvalenza importante e fornirebbe ulteriore margine di manovra per il calciomercato Lazio invernale, in vista del potenziamento di altri reparti. Inoltre, con Provedel ancora affidabile e il giovane Furlanetto in crescita, la Lazio potrebbe comunque coprirsi in porta senza grossi scossoni.

Al momento non ci sono trattative ufficiali in corso, ma la posizione di Mandas sarà uno dei temi caldi per il calciomercato Lazio di gennaio. Il club riflette, il portiere attende segnali: la prossima finestra potrebbe sancire un addio che, a conti fatti, farebbe bene a entrambe le parti.