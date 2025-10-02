Calciomercato Lazio: Mandas può finanziare la sessione di gennaio. Fissato il prezzo del portiere che è tornato riserva di Provedel

La cura Sarri funziona, ma ha i suoi effetti collaterali. Se da un lato la Lazio ha ritrovato certezze e un gioco più solido, dall’altro le gerarchie si sono cristallizzate, chiudendo lo spazio a chi sperava di ritagliarsi un ruolo da protagonista. È il caso di Christos Mandas, il portiere greco che, dopo un’ottima stagione da titolare, è tornato a essere la riserva di Ivan Provedel, rivitalizzato dalla gestione del suo mentore. Una situazione che, inevitabilmente, spinge il talentuoso portiere verso la cessione a gennaio.

Come racconta il Corriere della Sera, il mercato invernale della Lazio sarà vincolato al saldo zero: si potrà acquistare solo dopo aver ceduto. In questo scenario, la partenza di Mandas è diventata la soluzione più logica e redditizia per finanziare le operazioni in entrata. Il club biancoceleste valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro, una plusvalenza quasi totale che darebbe un’enorme boccata d’ossigeno al bilancio e aiuterebbe a rispettare i parametri finanziari in vista della scadenza di marzo.

Le pretendenti non mancano. In prima fila resta il Wolverhampton: il club inglese, che lo aveva già cercato in estate, non ha mai smesso di seguirlo e considera il suo profilo ideale per rinnovare un reparto portieri non più giovanissimo.

La volontà di arrivare a una separazione è reciproca. Lo stesso Mandas non ha intenzione di passare un’altra stagione in panchina e avrebbe già comunicato alla dirigenza il suo desiderio di trovare una squadra che gli garantisca continuità. Se in estate le condizioni per l’addio non si sono concretizzate, a gennaio la situazione è destinata a cambiare. La cessione di Mandas appare come la mossa più probabile per sbloccare il mercato della Lazio e accontentare tutte le parti in causa.