Calciomercato Lazio: Lotito ha un asso nella manica? L’ultimo stratagemma per sbloccare tutto

Calciomercato Lazio: Lotito ha un asso nella manica? L’ultimo stratagemma del presidente biancoceleste per sbloccare tutto

Giorno decisivo in casa Lazio. Oggi, 30 settembre, si chiude la trimestrale che determinerà le sorti del mercato di gennaio, e il presidente Claudio Lotito ha calato sul tavolo la sua carta a sorpresa. L’obiettivo, come riporta Il Messaggero, non è più accontentarsi di un mercato a saldo zero – già garantito dalle cessioni estive – ma sbloccare totalmente e definitivamente la capacità di spesa del club.

Per farlo, il patron biancoceleste è pronto a una mossa contabile tanto audace quanto cruciale: inserire nel bilancio trimestrale un “vecchio” credito da 12-13 milioni di euro. Si tratta di una somma che, in teoria, potrebbe essere riscossa anche in un secondo momento, ma la sua iscrizione immediata a bilancio è fondamentale per risanare il parametro del “costo del lavoro allargato“, l’unico indice che ancora frena le operazioni della società.

La partita, però, non si chiude oggi. Una volta presentata la trimestrale, la validità di questo metodo dovrà passare al vaglio di una nuova Commissione di controllo, che dal primo ottobre prenderà il posto della Covisoc. Il verdetto finale su questa operazione non arriverà prima di metà novembre, lasciando il club in uno stato di attesa per oltre un mese.

Nel frattempo, resta in stallo la trattativa con una compagnia aerea per il ruolo di main sponsor. Un accordo che, seppur importante per dare “ossigeno” alle casse, non sarebbe comunque risolutivo per i parametri del bilancio. Tutta la strategia di Lotito è quindi affidata a questa mossa finanziaria. Un azzardo calcolato, una scommessa per regalare a Sarri un mercato da protagonista e non da semplice comprimario.