Calciomercato Lazio: Lotito non si accontenta del saldo zero. Così il patron può sbloccarlo definitivamente

Calciomercato Lazio: Lotito non si accontenta del saldo zero a cui alludeva il ds Fabiani. Così il patron può sbloccarlo definitivamente

Mentre la squadra fatica in campo, la dirigenza della Lazio guarda già alla finestra di mercato invernale, ma con visioni strategiche che non sembrano perfettamente allineate. A delineare il perimetro d’azione è stato il direttore sportivo Angelo Fabiani prima della partita contro il Sassuolo, con parole che suonano tanto caute quanto programmatiche. «Il mercato non dorme mai, a gennaio faremo delle valutazioni, laddove dovessimo ravvisare o il mister ci darà delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze della squadra», ha dichiarato il diesse.

Una posizione che, secondo l’interpretazione de Il Messaggero, allude a un mercato a saldo zero dopo il blocco estivo: si compra solo se si vende. Un concetto che lo stesso Fabiani ha poi rafforzato: «Se si farà mercato? Si possono fare entrate e uscite è fuori discussione». La linea della prudenza, dettata dagli attuali paletti finanziari, sembra quindi essere la via maestra per il direttore sportivo.

Tuttavia, il presidente Claudio Lotito avrebbe in mente un piano ben più ambizioso. Secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano, il patron biancoceleste non si accontenterebbe di un mercato autofinanziato, ma punterebbe a uno “sblocco definitivo”. L’obiettivo è quello di risanare completamente il parametro del costo del lavoro allargato, liberando così il club dai vincoli che ne hanno limitato l’operatività. Questa rappresenterebbe una “terza via” per garantire solidità e capacità di spesa al club, alternativa sia a una nuova ricapitalizzazione sia alla ricerca di un futuro sponsor.