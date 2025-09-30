Calciomercato Lazio, Lotito proverà a sbloccare la situazione. Ecco la situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Lotito prova a sbloccare tutto: la strategia del vecchio credito

Il Calciomercato Lazio è attualmente in una fase di stallo, ma il presidente Claudio Lotito è determinato a trovare una soluzione per rilanciare le operazioni in entrata. Dopo le cessioni di Tchaouna e Casale, che hanno già contribuito ad alleggerire il bilancio, la società punta ora a un intervento contabile che potrebbe sbloccare definitivamente il mercato biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito avrebbe individuato un modo per intervenire sul parametro del costo del lavoro allargato, uno degli ostacoli principali al completamento delle operazioni di mercato. Il presidente della Lazio starebbe infatti pensando di inserire nella prossima trimestrale un vecchio credito, pari a circa 12-13 milioni di euro, come attivo immediato. Questa somma, anche se non ancora riscossa, potrebbe essere considerata sufficiente per riequilibrare i conti e quindi permettere al club di agire con maggiore libertà sul mercato.

Questa mossa potrebbe risultare decisiva per sbloccare il Calciomercato Lazio, soprattutto in vista della prossima sessione invernale. Tuttavia, la validità dell’operazione non è ancora certa: tutto dipenderà dal giudizio della nuova Commissione di controllo finanziario, che prenderà il posto della Covisoc a partire dal 1° ottobre. La decisione definitiva sulla possibilità di utilizzare questo credito come leva finanziaria è attesa per novembre.

Nel frattempo, la Lazio resta vigile sul mercato, con diversi profili monitorati sia per rinforzare il centrocampo che per completare il reparto offensivo. Tuttavia, senza un intervento che migliori i parametri economici imposti dalle normative federali, le operazioni restano bloccate.

Il Calciomercato Lazio, dunque, potrebbe subire una svolta proprio grazie a questa mossa contabile. Lotito è convinto che l’inserimento del credito pregresso possa rappresentare una leva efficace per sbloccare nuove trattative, senza attendere ulteriori cessioni. Resta da capire se la nuova Commissione accetterà questa interpretazione e se sarà sufficiente per dare finalmente il via libera a nuovi investimenti.

In attesa del verdetto, i tifosi biancocelesti seguono con attenzione ogni sviluppo, sperando che il Calciomercato Lazio possa finalmente decollare e portare a Roma i rinforzi necessari per competere su più fronti.