Calciomercato Lazio, pronto già il primo colpo per gennaio? Ecco l'indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi puntati su Bilal El Khannouss, tra Londra e Leverkusen

Nel panorama del calciomercato Lazio, un nome continua a insidiare la tranquillità dei tifosi biancocelesti: si tratta di Bilal El Khannouss, il giovane centrocampista offensivo nato nel 2004, attualmente di proprietà del Leicester City. Secondo quanto riportato dal portale olandese Voetbalkrant.com, la Lazio figura tra i club che hanno avviato almeno contatti esplorativi con l’entourage del giocatore.

A interessarsi al talento marocchino, oltre alla squadra capitolina, sarebbe un vero e proprio plotone di competitor di primo piano: Bayern Leverkusen, Newcastle, Leeds United, Arsenal e RB Lipsia. Un quadrante europeo decisamente competitivo, che rende l’operazione una sfida aperta per le casse del club laziale.

Nel contesto del calciomercato Lazio, l’interesse per El Khannouss è significativo perché rappresenterebbe un profilo giovane e di prospettiva, in grado di portare qualità tecnica, visione e dinamicità nella zona mediana del campo. Il classe 2004, già protagonista tra Anderlecht, Genk e ora Leicester, è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro: una cifra importante, ma non proibitiva per una squadra come la Lazio che in passato ha dimostrato di saper investire bene su talenti emergenti.

È evidente che la competizione per assicurarsi El Khannouss è agguerrita. Il Bayern Leverkusen lo vorrebbe come rimpiazzo di Xavi Simons, ormai in procinto di lasciare i tedeschi. Il Newcastle, alla ricerca di creatività per supportare l’attacco, ha valutato l’idea. Anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul talentuoso centrocampista, preparando eventualmente un’offerta. In un mercato così affollato, la Lazio dovrà valutare con attenzione la strategia migliore per avanzare.

L’eventuale arrivo di El Khannouss potrebbe dare un contributo importante alla squadra allenata da Sarri, offrendo giocate offensive, fluidità e talento sui metri centrali. Tuttavia, l’operazione richiede una pianificazione attenta: rispetto al budget e alla rotta tecnico-tattica, l’affare andrà strutturato con precisione, tenendo conto delle clausole contrattuali e della concorrenza agguerrita.

In conclusione, nel calciomercato Lazio, la pista El Khannouss rappresenta una delle sorprese più intriganti finora. Restano colloqui esplorativi, ma il profilo piace, e la società biancoceleste potrebbe davvero scendere in campo con forza per chiudere l’accordo. Se nascerà una vera sfida con i club inglesi e tedeschi, vedremo se la Lazio saprà alzare il tono nelle prossime settimane.