Calciomercato Lazio, la società ha in mente un nuovo acquisto per gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi su Renan Lodi: occasione a parametro zero per la fascia sinistra

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi, nonostante il blocco imposto dalla mancata cessione di alcuni giocatori nella sessione estiva. Con una rosa che presenta ancora lacune in alcuni reparti, in particolare sulle corsie esterne, la dirigenza biancoceleste guarda ora con interesse al mercato degli svincolati. L’ultima idea porta il nome di Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano attualmente senza squadra.

Secondo quanto riportato da SportsBoom, la Lazio avrebbe sondato la disponibilità del giocatore al trasferimento a Roma. Lodi, ex Atletico Madrid e Nottingham Forest, si è recentemente svincolato dall’Al Hilal dopo essere stato escluso dalla lista dei giocatori stranieri iscritti in campionato. Una situazione che lo ha portato ad avviare un contenzioso legale con il club saudita.

Il brasiliano ha affidato ai suoi legali una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: “Non posso essere privato del diritto di esercitare la mia professione. Ho cercato di risolvere la situazione in modo amichevole, ma non ho mai ricevuto risposta dal club. Ora voglio far valere i miei diritti come qualsiasi altro lavoratore”. Parole che segnano la rottura definitiva con l’Al Hilal e aprono le porte a nuove opportunità in Europa.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, Renan Lodi rappresenta una chance concreta e di valore, soprattutto per rinforzare una fascia sinistra dove Nuno Tavares non ha ancora convinto del tutto. Il profilo di Lodi, con esperienza internazionale e qualità tecniche evidenti, è molto apprezzato da Maurizio Sarri, che lo stima sin dai tempi dell’Atletico.

Il club biancoceleste, tuttavia, dovrà agire in fretta: su Lodi si è già mosso anche il Fenerbahce, pronto a inserirsi nella corsa per il brasiliano. La Lazio valuta attentamente i margini dell’operazione, consapevole che un’eventuale firma a parametro zero sarebbe un colpo importante per rafforzare la rosa senza gravare sul bilancio.

Il Calciomercato Lazio resta dunque vivo, anche fuori dalle finestre ufficiali. Renan Lodi potrebbe rappresentare l’innesto giusto al momento giusto, colmando una delle lacune più evidenti della squadra e offrendo a Sarri una soluzione affidabile per il presente.