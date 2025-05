Calciomercato Lazio, trattativa con Ioannidis giunta ad un punto di svolta? La situazione

Condividi via email

Calciomercato Lazio: Ioannidis è diventato l’obiettivo numero uno per la dirigenza biancoceleste. Ecco la situazione della trattativa

Data la dubbia permanenza del Taty Castellanos, il calciomercato Lazio si sta muovendo alla ricerca di un sostituto. Ad oggi, l’indiziato numero uno è senza dubbio Fotis Ioannidis, centravanti classe 2000 in forza al Panathinaikos. L’umore del venticinquenne non è dei migliori attualmente, infatti Fotis voleva abbandonare il club già all’inizio di questa stagione, per poi essere trattenuto.

Rapidità, forza fisica e fiuto del gol: c’è tutto questo nell’obiettivo della dirigenza biancoceleste, che secondo il Corriere dello Sport è disposta a spendere fino a 15 milioni di €. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti sulla vicenda, ma sembra che Ioannidis abbia tutte le carte in tavola per diventare la nuova punta della sponda celeste della capitale, anche in caso di permanenza del Taty.