Calciomercato Lazio, intreccio portieri tra biancocelesti, Juve e Genoa: Perin fa partire il domino, Mandas coinvolto nel possibile triangolo tra i club

Calciomercato Lazio, intreccio portieri tra biancocelesti, Juve e Genoa: Mandas e Leali sullo sfondo, bianconeri pronti a muoversi se parte Perin

Si scalda l’asse Genoa–Torino–Roma con un vero e proprio triangolo di portieri che coinvolge Genoa, Juventus e Lazio. La prima operazione sembra vicina allo sblocco ed è quella che riporterebbe Mattia Perin in rossoblù.

Come riportato da Matteo Moretto, l’estremo difensore bianconero spinge per il ritorno al Genoa, piazza dove ha già lasciato ottimi ricordi. L’accordo tra club e calciatore è totale: resta però da trovare l’intesa definitiva con la Juventus. Tra le parti balla circa un milione di euro, distanza che la dirigenza ligure punta a colmare in tempi rapidi per chiudere l’affare.

Parallelamente, per la porta del Genoa era stato valutato anche Christos Mandas della Lazio, soprattutto nell’ottica di un possibile scambio con Nicola Leali. Ipotesi che, al momento, resta sullo sfondo.

Il nome di Mandas, però, non interessa solo ai rossoblù. Il portiere greco è finito sotto osservazione anche della Juventus, che potrebbe tornare alla carica subito dopo l’uscita di Perin. Uno scenario che aprirebbe un nuovo fronte tra bianconeri e biancocelesti.

Attenzione anche alla posizione di Leali: il portiere del Genoa è nel mirino della Juventus e resta in attesa di una sistemazione, pronto a lasciare la Liguria se il domino dovesse effettivamente partire. Con Perin sempre più vicino al ritorno a Marassi, il mercato dei portieri entra nel vivo: una mossa potrebbe innescarne altre, coinvolgendo direttamente Lazio, Juve e Genoa in un intreccio destinato a risolversi nelle prossime settimane.

