Calciomercato Lazio: Ruggeri pronto a una nuova avventura, un club tenta il colpo a titolo definitivo. Tutti i dettagli

Il giovane difensore centrale Alessandro Ruggeri, classe 2004, si prepara a lasciare ancora una volta Roma dopo il rientro dal prestito alla Salernitana, dove ha vissuto un’importante esperienza in Serie B. Con il contratto in scadenza a giugno 2026, il suo futuro è ora oggetto di interesse da parte di diverse squadre pronte a scommettere sul suo talento.

Tra i club che da tempo seguono il giocatore figurano Spezia, Juve Stabia e Carrarese, tutte formazioni che puntano su profili giovani per rinforzare il reparto difensivo. Tuttavia, nelle ultime ore si è fatto avanti con decisione anche la Ternana, società umbra militante in Serie C, intenzionata ad assicurarsi le prestazioni del calciatore con un acquisto a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Terni Today, i rossoverdi avrebbero intensificato i contatti per battere la concorrenza.

Alla guida della Ternana c’è Fabio Liverani, proprio l’ex centrocampista della Lazio, noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti e dare identità alle sue squadre. Fabio Liverani potrebbe rivelarsi proprio l’uomo giusto per il rilancio di Ruggeri, offrendo minuti e fiducia in un contesto tecnico in crescita.

Il direttore sportivo della Ternana, Luca Mammarella, figura di spicco nell’ambiente calcistico per esperienza e competenza, sarebbe uno dei principali sostenitori dell’operazione. Il club punta a chiudere l’accordo in tempi brevi, approfittando della finestra di mercato estiva per battere la concorrenza.

Ruggeri, noto per la sua fisicità, capacità di lettura del gioco e duttilità tattica, rappresenta un profilo ideale per una difesa che cerca solidità e prospettiva. Il trasferimento alla Ternana potrebbe rivelarsi una tappa fondamentale nella sua crescita professionale, con l’opportunità di diventare una pedina centrale del progetto tecnico.