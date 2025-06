Calciomercato Lazio, colpo in arrivo dall’Inter? La situazione sulla trattativa

Calciomercato Lazio: piace molto un giocatore in uscita dall’Inter. Le ultime da Formello

Terminata una stagione pressochè deludente, è arrivata l’ora di rimboccarsi le maniche per far sì che ciò non succeda di nuovo. In seguito al ritorno di Maurizio Sarri, il calciomercato Lazio si è messo alla ricerca di una nuova punta.

Oltre a Ioannidis del Panathinaikos, che piace molto anche alla Fiorentina, la dirigenza biancoceleste avrebbe pensato di portare a Formello Francesco Pio Esposito, autore di 19 gol in Serie B. Secondo Alfredo Pedullà, il verificarsi della trattativa non è da escludere, perché l’Inter non ha ancora deciso quale sarà il futuro del centravanti classe 2005.