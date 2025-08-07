 Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Rovella? Una squadra tenta di comprarlo - Lazio News 24
Nicolò Rovella
Nicolò Rovella

Calciomercato Lazio: Inter su Rovella, ma il club lo dichiara incedibile

Il Calciomercato Lazio continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Nicolò Rovella, uno dei giovani centrocampisti più promettenti della rosa biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Inter, in particolare la formazione guidata da Cristian Chivu, avrebbe messo gli occhi sul giocatore, pronta ad affondare il colpo nel caso in cui uno dei big nerazzurri dovesse lasciare Milano.

Tuttavia, la situazione non è così semplice. La clausola che avrebbe potuto facilitare l’uscita di Rovella dalla Lazio è ormai scaduta, e ciò dà al club capitolino pieno potere decisionale sulla gestione della trattativa. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbero già incontrato l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, ribadendo con fermezza la posizione del club: Rovella è considerato incedibile, almeno fino al mercato di gennaio.

Questa presa di posizione rappresenta un messaggio chiaro nel contesto del Calciomercato Lazio, che in questa sessione estiva punta non solo a rafforzare la rosa, ma anche a consolidare i talenti già presenti, evitando partenze che possano indebolire il progetto tecnico di Marco Baroni. Rovella, arrivato la scorsa estate e autore di una stagione in crescendo, è visto come un elemento chiave nel centrocampo del futuro biancoceleste.

Nonostante l’interesse concreto dell’Inter, il club romano non sembra intenzionato a cedere. La strategia della Lazio è quella di trattenere i giovani più promettenti e costruire attorno a loro una squadra competitiva per il presente e per le stagioni a venire. Il valore di Rovella, sia tecnico che economico, è riconosciuto anche sul mercato, ma per ora non si registrano offerte ufficiali.

Il Calciomercato Lazio prosegue dunque tra conferme, retroscena e manovre strategiche. Mentre si cerca di piazzare qualche colpo in entrata, l’obiettivo primario resta preservare l’equilibrio della rosa, e la permanenza di Rovella rappresenta una priorità assoluta per la dirigenza.

A meno di ribaltoni inattesi, il centrocampista resterà a Formello almeno fino a gennaio, blindato da una società che vuole costruire continuità e identità. Il calciomercato Lazio si conferma così attivo ma anche molto attento a difendere il proprio patrimonio tecnico.

