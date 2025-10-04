Calciomercato Lazio, Insigne vuole vestire la maglia biancoceleste a gennaio. La posizione dell'attaccante - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Insigne aspetta una chiamata: Sarri apre, Lotito frena

Il nome di Lorenzo Insigne torna prepotentemente a rimbalzare nei corridoi di Formello, mentre il calciomercato Lazio inizia a scaldarsi in vista della sessione invernale. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex capitano del Napoli è ancora in attesa di una risposta definitiva da parte del club biancoceleste. Dopo aver rifiutato le offerte di Parma e Sassuolo, Insigne continua a coltivare il sogno di tornare a lavorare con Maurizio Sarri, tecnico con cui ha vissuto le sue stagioni migliori in azzurro.

Il gradimento da parte di Sarri per Insigne non è un mistero: il tecnico toscano avrebbe già dato il suo via libera a un possibile arrivo dell’esterno offensivo, ritenendolo un profilo utile per rafforzare la rosa della Lazio, soprattutto nel reparto offensivo dove servono esperienza e qualità. Tuttavia, la posizione della dirigenza appare più cauta.

Fabiani e Lotito, infatti, non sembrano convinti dell’operazione, sia per motivi anagrafici che economici. L’età del calciatore e le sue richieste contrattuali rendono la trattativa complessa, e in questo momento non rappresentano una priorità nel piano strategico del calciomercato Lazio.

Nonostante ciò, Insigne non ha perso le speranze. Il fantasista partenopeo resta in attesa di un segnale da Roma. È disposto ad aspettare anche fino a gennaio, tenendosi in forma in vista di un’eventuale chiamata. L’idea di ritrovare Sarri e giocare ancora in Serie A con la maglia della Lazio è un’ipotesi che lo affascina, e che considera ancora viva, nonostante il tempo che passa.

Il calciomercato Lazio di gennaio potrebbe quindi diventare decisivo per sbloccare la situazione. Molto dipenderà da eventuali cessioni e dalla disponibilità della società a valutare l’operazione dal punto di vista economico. In un mercato che sarà probabilmente caratterizzato da equilibri finanziari delicati, l’ingaggio di Insigne potrebbe rappresentare sia un’opportunità tecnica sia una sfida gestionale.

Nel frattempo, l’ex numero 24 del Napoli osserva, si allena e spera. Sarri ha già fatto sapere che lo accoglierebbe a braccia aperte, ma la palla ora passa a Lotito. Il futuro di Insigne potrebbe intrecciarsi ancora con quello della Lazio — ma il tempo stringe.