Calciomercato Lazio, quel giocatore attende la mossa dei biancocelesti. Cosa bolle in pentola? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne resta in attesa, sogna il ritorno con Sarri. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio continua a tenere banco anche a sessione chiusa, con un nome che continua ad aleggiare nei corridoi di Formello: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC, si trova a Roma e non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Serie A, soprattutto per lavorare nuovamente con Maurizio Sarri, tecnico con il quale ha vissuto i migliori anni della sua carriera.

Insigne ha già declinato diverse offerte, tra cui l’ultima proposta del Sassuolo, nella speranza che si apra uno spiraglio proprio in casa Lazio. Il legame con Sarri è forte, basato su stima reciproca e un’intesa calcistica ormai nota. Tuttavia, la posizione ufficiale del club biancoceleste resta prudente. Lo scorso agosto, il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva chiuso la porta a un eventuale ritorno dell’attaccante per motivi anagrafici: «Puntiamo sui giovani», aveva dichiarato, sottolineando la strategia del club orientata alla costruzione di un progetto sostenibile e futuribile.

Eppure, il Calciomercato della Lazio ci ha abituati a colpi di scena, e qualcosa potrebbe ancora muoversi. Il presidente Claudio Lotito, rientrato a Roma domenica scorsa, ha recentemente avuto un incontro con Andrea D’Amico, agente di Insigne. Sebbene al momento non sia stata riattivata alcuna trattativa ufficiale, questo contatto ha riacceso le voci su un possibile avvicinamento.

Il gesto di Lotito potrebbe essere letto come un’apertura, forse per fare un regalo a Sarri dopo mesi di difficoltà sul fronte acquisti. Nella scorsa sessione estiva, infatti, l’allenatore toscano ha dovuto fare i conti con partenze pesanti e innesti che non sempre hanno soddisfatto le sue richieste tecniche.

Il futuro di Insigne resta quindi sospeso tra segnali e smentite, in attesa di capire se ci sarà uno sviluppo concreto. Per ora, l’ex Napoli continua ad allenarsi in attesa di una chiamata, sperando che la Lazio decida di puntare su di lui come rinforzo di esperienza e qualità.

Nel frattempo, i tifosi seguono con interesse l’evoluzione di questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare uno dei colpi più suggestivi del Calciomercato Lazio nei prossimi mesi.

