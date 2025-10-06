Calciomercato Lazio, Insigne rimane l'obiettivo primario. Nel mezzo un grande problema - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri spinge per Insigne, ma Fabiani ha un’altra idea. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio continua a essere oggetto di discussioni e valutazioni all’interno della dirigenza biancoceleste. Secondo quanto riportato oggi dal Messaggero, il nome di Lorenzo Insigne torna a circolare con forza come possibile rinforzo per la rosa di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, che ha già allenato Insigne ai tempi del Napoli, sarebbe entusiasta di poter riabbracciare l’esterno offensivo, oggi al Toronto FC in MLS. Per Sarri, il ritorno di Insigne in Serie A rappresenterebbe una garanzia tecnica e tattica, oltre che un colpo d’esperienza per dare nuova linfa al reparto avanzato della Lazio.

Tuttavia, all’interno della società biancoceleste non tutti condividono la stessa visione. In particolare, il direttore sportivo Angelo Fabiani sembra avere un’idea diversa su come rinforzare l’organico. Il dirigente starebbe infatti puntando sul riscatto tecnico e morale di Tijjani Noslin, attaccante arrivato in estate e che finora ha mostrato solo a tratti le sue qualità. Secondo Fabiani, l’investimento su Noslin può ancora dare i suoi frutti e il club preferirebbe valorizzare un calciatore già a disposizione piuttosto che intervenire con nuovi innesti costosi.

Nel contesto attuale del calciomercato Lazio, questa differenza di vedute tra allenatore e dirigenza apre una questione non secondaria. Da un lato c’è la volontà di accontentare Sarri, che da tempo lamenta la mancanza di alternative valide sulle corsie esterne. Dall’altro c’è la strategia di contenimento dei costi e valorizzazione delle risorse interne, portata avanti con decisione da Fabiani. La questione Insigne, in questo senso, diventa il simbolo di una spaccatura metodologica tra campo e scrivania.

L’operazione per riportare Insigne alla Lazio non è impossibile, ma presenta numerosi ostacoli: tra questi l’alto ingaggio del calciatore, la sua attuale situazione contrattuale con il Toronto e le incertezze legate alla condizione fisica. Il calciatore sarebbe però disposto a ridiscutere il suo futuro, pur di ritrovare continuità e un allenatore che crede fortemente in lui.

Il calciomercato della Lazio si conferma dunque in pieno fermento. Sarà fondamentale capire se prevarrà la linea tecnica di Sarri o quella gestionale di Fabiani. Di certo, gennaio si avvicina e la società dovrà prendere decisioni rapide e mirate per non compromettere la stagione.