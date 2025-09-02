Calciomercato Lazio: Insigne aspetta ancora questo segnale. Se no firma col Parma

Calciomercato Lazio: Insigne aspetta ancora questo segnale. L’attaccante svincolato resta in attesa della chiamata di Sarri. Se no firma col Parma

Le porte del calciomercato si sono appena chiuse, ma in casa Lazio si guarda già con apprensione alla finestra di gennaio. La situazione attuale è chiara e complessa: a causa dei rigidi vincoli finanziari, il mercato in entrata è di fatto bloccato. Salvo sorprese, per rinforzare la rosa il club biancoceleste potrà acquistare solo dopo aver ceduto giocatori per un importo equivalente. Una strada stretta, che però non ferma l’ambizione di un presidente come Claudio Lotito, noto per non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.

Le prossime tappe per capire il reale margine di manovra sono già fissate. La fotografia aggiornata dei conti societari è attesa per il 30 settembre, un passaggio cruciale che determinerà i paletti per la sessione invernale. Entro la metà di novembre, la Lazio saprà con esattezza quali saranno i vincoli da rispettare e se ci sarà la possibilità di investire.

In questo scenario di attesa, si inserisce una suggestione affascinante: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, reduce dall’esperienza in MLS con il Toronto e attualmente svincolato, rappresenta un’opportunità di mercato unica. Nonostante l’interesse concreto del Parma, l’attaccante non ha ancora firmato con nessun club. Secondo il Corriere dello Sport, la ragione di questa attesa ha un nome e un cognome: Maurizio Sarri.

Insigne starebbe aspettando un segnale dalla Lazio, attratto dalla possibilità di essere nuovamente allenato dal tecnico che più di tutti ha saputo esaltare le sue qualità ai tempi del Napoli. Dal canto suo, Sarri lo riabbraccerebbe volentieri per aggiungere fantasia e imprevedibilità al suo attacco. Lorenzo ha messo in stand-by ogni altra offerta: se nelle prossime settimane non arriveranno segnali positivi da Formello, allora prenderà in considerazione altre destinazioni. La palla passa ora a Lotito: riuscirà a sbloccare i conti per regalare a Sarri il suo pupillo?