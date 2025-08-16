 Calciomercato Lazio: Insigne stoico, sta ancora aspettando Sarri. Ultime
Calciomercato Lazio: Insigne stoico, sta ancora aspettando Sarri. Ultime

3 ore ago

Calciomercato Lazio: Insigne stoico, sta ancora aspettando. L’ex Napoli ha messo in stand-by tutte le altre proposte nella speranza di vestire biancoceleste

Nonostante il mercato in entrata bloccato che tiene la Lazio con le mani legate nella sessione estiva, i sogni e le strategie per il futuro non si fermano. Anzi, prendono la forma di un’attesa paziente, quella di Lorenzo Insigne, che ha un solo, chiaro, desiderio: vestire la maglia biancoceleste e tornare a lavorare con il suo mentore, Maurizio Sarri.

L’attaccante napoletano, dopo aver concluso la sua avventura con il Toronto FC e essersi svincolato, è pronto a rimettersi in gioco nel calcio che conta, in quella Serie A che lo ha visto crescere e trionfare. La priorità assoluta dell’ex capitano del Napoli, come spiegato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è la Lazio. Un legame, quello con Sarri, che va oltre il campo, forgiato negli anni di Napoli che hanno regalato il calcio più spettacolare d’Italia.

Insigne è pienamente consapevole dell’attuale impossibilità della Lazio di tesserare nuovi giocatori. Una situazione che potrebbe scoraggiare chiunque, ma non lui. La sua volontà di approdare a Formello è tale da averlo spinto a mettere in stand-by diverse altre proposte pervenute sul suo tavolo. Non importa l’attesa, che si protrarrà almeno fino alla finestra di mercato invernale di gennaio; la promessa di ritrovarsi e ripartire insieme a Sarri sembra essere l’unica cosa che conta. Un patto non scritto, basato sulla stima reciproca, che potrebbe trasformare un ostacolo burocratico in un grande colpo di mercato a tempo debito, regalando alla Lazio un talento desideroso di riscatto e di riabbracciare il calcio italiano da protagonista.

