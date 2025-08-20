Calciomercato Lazio, nonostante la concorrenza Lotito non vuole mollare quel fuoriclasse. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Insigne resta un’idea viva: la trattativa con Sarri non è chiusa

Il calciomercato Lazio continua a riservare sorprese, anche lontano dai riflettori. Uno dei nomi che continua a circolare negli ambienti biancocelesti è quello di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC. Nonostante le smentite di rito, la pista non è affatto tramontata: secondo l’edizione odierna de La Repubblica, la trattativa per riportare il fantasista in Serie A, alla corte di Maurizio Sarri, sarebbe ancora aperta.

Insigne ha infatti messo in pausa tutte le proposte ricevute in questa sessione di mercato, manifestando la chiara volontà di vestire la maglia della Lazio. Il legame tra il fantasista campano e Sarri è noto: proprio con il tecnico toscano, durante gli anni d’oro a Napoli, Insigne ha raggiunto l’apice della sua carriera, mostrando il suo miglior calcio. E ora sogna di ripetersi a Roma.

Nel contesto del calciomercato Lazio, l’operazione è complessa ma non impossibile. L’ostacolo principale riguarda l’ingaggio percepito da Insigne in MLS, attualmente molto più alto rispetto agli standard del club capitolino. Tuttavia, lo stesso giocatore avrebbe espresso disponibilità a ridiscutere le condizioni economiche pur di tornare in Italia e lavorare nuovamente con il suo ex allenatore.

Per la dirigenza biancoceleste, questa resta una possibilità da valutare con attenzione. Al momento, non è prevista un’accelerazione immediata, ma i contatti informali continuano. La speranza del club è che, qualora ci fosse margine per uno sblocco, l’affare possa prendere forma nella sessione invernale di gennaio, quando sarà più chiara la situazione legata alla rosa e alla lista dei tesserati.

Nel frattempo, il calciomercato Lazio resta vigile anche su altri fronti, ma il dossier Insigne non è stato archiviato. Anzi, la dirigenza continua a monitorare la situazione con discrezione, consapevole che un eventuale ritorno dell’attaccante rappresenterebbe un colpo importante non solo sul piano tecnico, ma anche sotto il profilo emotivo per i tifosi.

L’idea Insigne-Lazio resta dunque una suggestione concreta: un’operazione difficile, ma ancora sul tavolo, pronta a riaccendersi nel momento giusto. Per ora, pazienza e strategia restano le parole d’ordine.