Calciomercato Lazio, la situazione dei nomi in entrata dei biancocelesti: tra centrocampo e attacco tre i preferiti! Insigne in stand-by, Samardzic costoso

Calciomercato Lazio, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato della situazione dei giocatori in entrata dei biancocelesti. Questa la situazione

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulle strategie di mercato della Lazio, soffermandosi in particolare sulle situazioni legate a Lorenzo Insigne e Lazar Samardžić, oltre ai riflessi che le uscite potranno avere sulle scelte in entrata.

Per quanto riguarda Insigne, Petrucci ha spiegato che lo scenario non è cambiato rispetto ai mesi scorsi. Esiste già un accordo economico di massima tra la Lazio e il calciatore, ma il club sta prendendo tempo perché all’interno della società vengono valutati anche profili più giovani, come Daniel Maldini.

Il giornalista ha chiarito che Maurizio Sarri apprezza Insigne e ne gradirebbe il ritorno alle sue dipendenze, ma allo stesso tempo non lo considera una priorità assoluta. Prima di affondare il colpo sull’ex Napoli, infatti, l’allenatore vorrebbe certezze su una mezz’ala di qualità e chiarimenti sulla situazione del centravanti, con Insigne che rappresenterebbe eventualmente l’ultimo tassello, una sorta di “ciliegina” per completare la rosa.

INSIGNE – «Su Insigne non è cambiato nulla rispetto a qualche mese fa, c’è un accordo economico tra Lazio e giocatore, la Lazio sta aspettando perché in società stanno studiando anche nomi più giovani come Maldini. Sarri vorrebbe Insigne, ma neanche per lui è una priorità, prima di tutto vuole una mezz’ala e vedere la situazione del centravanti, Insigne può essere la ciliegina finale».

SAMARDZIC – «La Lazio adesso ha dei rapporti discreti con l’Atalanta, ma Samardzic sempre 20 milioni costa e la Lazio prima deve cedere».

Sul fronte Samardzic, Petrucci ha sottolineato come i rapporti tra Lazio e Atalanta siano oggi discreti, ma l’operazione resti complessa dal punto di vista economico. La valutazione del centrocampista serbo si aggira sempre intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che rende inevitabile una cessione preventiva da parte del club biancoceleste prima di poter impostare una trattativa concreta.

