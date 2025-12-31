Calciomercato Lazio, due obiettivi in casa del Genoa: gli aggiornamenti sulle operazioni di Aaron Martin e il possibile scambio tra Leali e Mandas

Calciomercato Lazio, due obiettivi in casa del Genoa: gli aggiornamenti del giornalista di Sky Matteo Petrucci sulle operazioni con i rossoblù

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulle principali strategie di mercato della Lazio, soffermandosi in particolare sulla fascia sinistra, sulla situazione portieri e sui movimenti in entrata e in uscita che potrebbero caratterizzare la sessione invernale.

Il giornalista ha spiegato come Aaron Martín rappresenti la prima scelta della Lazio per il ruolo di terzino sinistro. Il calciatore, in scadenza di contratto con il Genoa, è al centro di una trattativa già avviata tra i due club, con il profilo che incontra pienamente il gradimento di Maurizio Sarri, alla ricerca di un esterno affidabile e funzionale al suo sistema di gioco.

Petrucci ha inoltre chiarito che i dialoghi con il Genoa non riguardano soltanto Martin. Tra le ipotesi al vaglio, infatti, c’è anche uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Nicola Leali e Christos Mandas. Questa soluzione permetterebbe alla Lazio di garantire continuità a Mandas, chiuso dalla titolarità di Provedel, e allo stesso tempo di assicurarsi un secondo portiere esperto e affidabile per il resto della stagione.

Nel corso dell’intervento, Petrucci ha fatto riferimento anche ad altri dossier aperti, dalla possibile cessione di Valentín Castellanos alle valutazioni su profili come Lazar Samardžić e Lorenzo Insigne, sottolineando come ogni mossa sarà comunque legata agli equilibri economici e alle uscite necessarie per completare la rosa.

