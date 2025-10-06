Calciomercato Lazio, grande differenza di vedute tra Fabiani e Sarri. Ecco perché - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, divergenze tra Sarri e Fabiani: il nodo Insigne-Noslin

In casa Lazio, il tema del calciomercato è più attuale che mai. Con la squadra alle prese con problemi fisici e un rendimento altalenante, le valutazioni su come intervenire a gennaio stanno creando differenze di vedute tra due figure centrali del club: Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico toscano spingerebbe per l’ingaggio dello svincolato Lorenzo Insigne, vecchio pupillo dei tempi di Napoli e calciatore ancora in cerca di una nuova sfida europea dopo l’esperienza in MLS. Sarri lo considera un rinforzo ideale per aumentare la qualità offensiva della rosa, soprattutto dopo l’infortunio occorso a Mattia Zaccagni, anche se i tempi per l’arrivo dell’ex azzurro andrebbero oltre il solo periodo di emergenza.

Fabiani, invece, avrebbe una visione diversa: secondo il DS, il profilo di Insigne non rappresenta la scelta più sostenibile né in termini economici né in chiave progettuale. Il dirigente biancoceleste preferirebbe puntare sul rilancio di Noslin, elemento già in rosa che non ha ancora avuto un impiego costante ma che gode di buone potenzialità. Per Fabiani, valorizzare le risorse interne rappresenterebbe la strategia più logica e coerente con il percorso avviato.

Questo duello di idee sul calciomercato Lazio potrebbe influenzare anche le prossime mosse del club. Da un lato, c’è la voglia di Sarri di puntare su un calciatore esperto, già inserito nei suoi meccanismi tattici, che garantirebbe un impatto immediato. Dall’altro, Fabiani guarda al medio-lungo termine, cercando di costruire un progetto sostenibile e meno legato a colpi a effetto.

Il caso Insigne-Noslin diventa così emblematico della fase che la Lazio sta attraversando: una squadra in cerca di identità, con un mercato da affrontare con lucidità, ma anche con una visione unitaria. La frattura tra allenatore e dirigenza non è insanabile, ma mette in evidenza la necessità di un confronto chiaro sulle priorità tecniche.

Con l’approssimarsi della sessione invernale, il calciomercato Lazio si prepara a entrare nel vivo. Resta da capire quale linea prevarrà: quella dell’esperienza e del passato condiviso (Insigne), o quella della continuità interna e della valorizzazione (Noslin). Una scelta che potrebbe dire molto anche sul futuro della panchina.