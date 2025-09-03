Calciomercato Lazio, Insigne più vicino. Lotito ha detto questo al suo entourage

Calciomercato Lazio: Insigne più vicino? Lotito ha detto questo all’entourage del giocatore. C’è la convinzione che…

L’opzione Lorenzo Insigne per la Lazio non è più un semplice sogno di fine estate, ma una trattativa reale su cui il club biancoceleste sta lavorando con insistenza. Dopo la conclusione della sua avventura in MLS con il Toronto, l’ex capitano del Napoli è diventato uno dei parametri zero più ambiti sul panorama nazionali e la società capitolina si è iscritta con forza alla corsa per assicurarselo.

Il principale ostacolo, come noto, è il blocco attuale dei tesseramenti in casa Lazio, una situazione legata a indici finanziari che necessitano di essere risanati. Tuttavia, questo non sembra spaventare il presidente Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste nutre una profonda fiducia nella possibilità di sbloccare l’operatività del club a breve. Questa sicurezza sarebbe stata già comunicata con fermezza all’entourage del giocatore, chiedendo di pazientare e di non accettare altre offerte.

Da entrambe le parti, infatti, filtra la convinzione che l’operazione possa decollare e concludersi positivamente in poco tempo. Proprio per questo motivo, Insigne non ha ancora chiuso la porta alla Lazio, affascinato dalla possibilità di tornare protagonista in Serie A in una piazza così importante.

Tuttavia, il tempo stringe. Sull’attaccante di Frattamaggiore è fortissimo il pressing del Parma, che ha messo sul piatto un’offerta concreta e allettante: un contratto biennale per convincerlo a sposare il progetto ducale. Il club emiliano, però, non intende aspettare all’infinito e pretende una risposta in tempi rapidi, mettendo di fatto fretta sia al giocatore che alla stessa Lazio. Sullo sfondo, restano i contatti avvenuti nei mesi scorsi tra Insigne e Maurizio Sarri, a testimonianza di una stima reciproca che potrebbe influenzare la scelta finale del giocatore. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il futuro di Lorenzo Insigne: la palla passa ora alla capacità di Lotito di trasformare le sue promesse in realtà.