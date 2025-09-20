Calciomercato Lazio, Insigne aspetta Sarri. Cosa fa nel mezzo la società biancoceleste? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne spera ancora nel ritorno con Sarri

Il calciomercato Lazio potrebbe riservare ancora delle sorprese, e uno dei nomi che continua a ronzare attorno all’ambiente biancoceleste è quello di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex capitano del Napoli, attualmente sotto contratto con il Toronto FC in MLS, resta in attesa di una chiamata da parte di Claudio Lotito.

Dopo aver rifiutato le offerte di Parma e Sassuolo, Insigne sembra deciso ad aspettare solo la Lazio. Il suo desiderio, infatti, è tornare a lavorare con Maurizio Sarri, l’allenatore che ne ha esaltato le qualità durante gli anni d’oro a Napoli. Il tecnico toscano avrebbe già dato il proprio via libera a un eventuale arrivo, vedendo in Insigne un profilo utile per dare fantasia ed esperienza all’attacco biancoceleste.

Tuttavia, sul fronte societario, la situazione è diversa. Fabiani e Lotito sembrano avere intenzioni più fredde, valutando attentamente i costi dell’operazione e l’impatto che un suo arrivo avrebbe sulla rosa. Al momento, la dirigenza non considera prioritario l’acquisto del fantasista partenopeo, soprattutto a fronte di un’età avanzata e di un ingaggio elevato.

Nonostante tutto, Insigne non ha perso la speranza. Il giocatore crede che la porta della Lazio non sia ancora del tutto chiusa e si sta preparando per farsi trovare pronto, qualora l’occasione dovesse davvero presentarsi. È disposto ad aspettare fino a gennaio, quando si riaprirà ufficialmente il calciomercato Lazio, e spera che in quel momento le esigenze del club possano cambiare, magari a seguito di infortuni o di nuove strategie tattiche.

Il profilo di Insigne resta affascinante per la Lazio: talento, esperienza internazionale e conoscenza del gioco di Sarri. Ma resta anche una scommessa: tornare in Italia dopo una lunga parentesi in MLS richiederebbe tempo e adattamento. Il calciomercato Lazio è noto per le sue mosse spesso imprevedibili e dettate dalla visione personale di Lotito.

Per ora, il sogno di Insigne resta in stand-by. Ma a Formello si sa: le decisioni possono cambiare rapidamente, e gennaio è più vicino di quanto sembri.