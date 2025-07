Condividi via email

Calciomercato Lazio, i biancocelesti ingaggiano Davide Ferrari, giovane portiere ex Spal. Tutti i dettagli dell’operazione

In un periodo di intensa attività sul mercato giovanile, la Lazio ha messo a segno un colpo di prospettiva assicurandosi le prestazioni di Davide Ferrari, promettente portiere classe 2010, cresciuto nelle giovanili della Spal. L’estremo difensore arriva a Formello dopo lo scioglimento della società estense, avvenuto negli ultimi mesi, che ha lasciato svincolati diversi talenti del settore giovanile.

Chi è Davide Ferrari? Originario dell’Emilia-Romagna, Ferrari si è distinto nella categoria Under 15 grazie a prestazioni solide tra i pali, conquistando anche la convocazione con la Rappresentativa Lega Pro Under 15, selezione che riunisce i migliori giovani delle società affiliate alla Lega Pro. Abile nei riflessi, dotato di buon posizionamento e carisma in area di rigore, Ferrari rappresenta uno dei profili più interessanti della sua generazione nel panorama italiano.

Il trasferimento alla Lazio e il progetto biancoceleste La Lazio, da anni attenta al potenziamento del proprio vivaio, ha deciso di puntare su Ferrari con un contratto biennale, includendo un’opzione per un terzo anno. Il portiere è già operativo a Formello, il centro sportivo della società capitolina, dove lavorerà sotto la guida dello staff tecnico delle giovanili, con l’obiettivo di crescere e consolidarsi nel percorso verso il professionismo.

Settore giovanile Lazio: strategia e investimenti L’operazione Ferrari si inserisce in una strategia ben definita da parte del club romano, che sta rafforzando il settore giovanile con innesti mirati e di qualità. L’obiettivo è quello di costruire un vivaio competitivo, capace non solo di formare giocatori per la prima squadra, ma anche di valorizzare talenti destinati al calcio nazionale.

Con l’arrivo di Davide Ferrari, la Lazio conferma la sua volontà di investire sul futuro, puntando su giovani di talento che possano rappresentare una risorsa preziosa nel medio-lungo termine.