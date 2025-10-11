Calciomercato Lazio, il sogno Insigne tra pressing di Sarri e molti ostacoli. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il sogno Insigne resta vivo per Sarri. La situazione attuale

Il nome di Lorenzo Insigne torna con forza al centro del calciomercato Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il fantasista napoletano sarebbe ancora uno dei desideri di Maurizio Sarri, che lo conosce bene e lo stima profondamente dai tempi condivisi al Napoli. Il tecnico biancoceleste lo considera un profilo ideale per alzare la qualità della rosa e dare maggiore imprevedibilità al reparto offensivo.

Insigne, 34 anni appena compiuti, ha concluso da poco la sua avventura in MLS con il Toronto FC e guarda con interesse a un ritorno in Serie A. La Lazio rappresenterebbe una soluzione perfetta, sia sul piano tecnico che personale. Il rapporto tra lui e Sarri è rimasto solido nel tempo, e questo potrebbe essere un fattore chiave per convincere il fantasista a sposare il progetto biancoceleste.

Dal punto di vista tattico, l’arrivo di Insigne nel calciomercato Lazio offrirebbe allo staff tecnico nuove opzioni. Potrebbe alternarsi sulla fascia sinistra con Pedro, garantendo rotazioni di livello e maggiore freschezza nel corso della stagione. Inoltre, la sua presenza consentirebbe a Sarri di variare il modulo con più facilità, ad esempio passando dal classico 4-3-3 a un 4-2-3-1 o persino a un 4-4-2 più fluido. Non solo qualità tecnica: Insigne porterebbe anche esperienza internazionale e carisma in uno spogliatoio che, dopo gli addii di Milinković-Savić e Luis Alberto, ha bisogno di nuovi leader.

Un’altra possibilità che si aprirebbe con l’arrivo di Insigne riguarda la posizione di Mattia Zaccagni. Il tecnico potrebbe scegliere di arretrarlo sulla linea dei centrocampisti o impiegarlo in un ruolo più centrale, sfruttandone la capacità di legare il gioco e inserirsi senza palla. In questo contesto, l’ex capitano del Napoli diventerebbe un tassello fondamentale nella costruzione della nuova Lazio.

Tuttavia, non mancano gli ostacoli. Il principale resta legato all’ingaggio del calciatore, che a Toronto percepiva uno stipendio molto elevato. La Lazio dovrà valutare attentamente la sostenibilità economica dell’operazione, ma il fascino del ritorno in Italia e il richiamo di Sarri potrebbero fare la differenza.

Il calciomercato Lazio è solo all’inizio, ma il nome di Insigne promette di restare in cima alla lista dei desideri ancora per un po’.

