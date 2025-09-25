 Calciomercato Lazio, il rebus portieri crea un vero e proprio mistero - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, il rebus portieri crea un vero e proprio mistero

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Provedel
As Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Ivan Provedel

Calciomercato Lazio, il futuro di Mandas legato alle scelte di Sarri su Provedel

Il tema portieri è tornato d’attualità in casa Lazio, non solo per le scelte tecniche ma anche in ottica calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe rivisto le sue intenzioni iniziali sull’alternanza tra Ivan Provedel e Christos Mandas. Un cambio di rotta che potrebbe avere ripercussioni dirette sulle prossime mosse di mercato del club biancoceleste.

Fino a pochi giorni fa, tutto lasciava pensare che Sarri fosse pronto a dare spazio al giovane portiere greco già nelle gare contro Genoa e Torino, specialmente dopo le incertezze difensive mostrate dalla squadra nelle ultime settimane. Mandas, infatti, è considerato un prospetto di valore anche in chiave Calciomercato Lazio, e l’idea era quella di valorizzarlo sul campo per eventuali scenari futuri.

Tuttavia, la sconfitta nel derby contro la Roma e il ko di Reggio Emilia hanno raffreddato le intenzioni del tecnico, che ora appare orientato a confermare Ivan Provedel tra i pali anche nelle prossime partite. Il numero 94 è stato tra i migliori in campo nella stracittadina, dimostrando solidità e leadership in un momento di grande difficoltà per la squadra.

Provedel resta dunque una certezza per Sarri, che difficilmente vorrà privarsene proprio ora, in un momento cruciale della stagione. Questo scenario complica i piani per Mandas, che dovrà continuare a lavorare in silenzio, aspettando un’opportunità che, al momento, sembra essere stata rimandata. E con essa anche la possibilità di mettersi in mostra per eventuali pretendenti.

Dal punto di vista del Calciomercato Lazio, la gestione dei portieri resta dunque un tema aperto. Mandas piace a diversi club, soprattutto in patria, ma senza minuti in campo sarà difficile pensare a operazioni concrete. Al tempo stesso, la permanenza di Provedel come titolare potrebbe spingere la società a ragionare su un possibile prestito per l’estremo difensore greco già nel mercato di gennaio.

In un contesto dove ogni dettaglio pesa, anche le scelte tra i pali diventano strategiche. E per la Lazio, che deve ancora trovare continuità e stabilità, il ruolo del portiere resta centrale sia sul campo che nella costruzione della rosa in vista delle prossime sessioni di mercato.

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.