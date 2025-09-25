Calciomercato Lazio, il rebus portieri crea un vero e proprio mistero - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il futuro di Mandas legato alle scelte di Sarri su Provedel

Il tema portieri è tornato d’attualità in casa Lazio, non solo per le scelte tecniche ma anche in ottica calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe rivisto le sue intenzioni iniziali sull’alternanza tra Ivan Provedel e Christos Mandas. Un cambio di rotta che potrebbe avere ripercussioni dirette sulle prossime mosse di mercato del club biancoceleste.

Fino a pochi giorni fa, tutto lasciava pensare che Sarri fosse pronto a dare spazio al giovane portiere greco già nelle gare contro Genoa e Torino, specialmente dopo le incertezze difensive mostrate dalla squadra nelle ultime settimane. Mandas, infatti, è considerato un prospetto di valore anche in chiave Calciomercato Lazio, e l’idea era quella di valorizzarlo sul campo per eventuali scenari futuri.

Tuttavia, la sconfitta nel derby contro la Roma e il ko di Reggio Emilia hanno raffreddato le intenzioni del tecnico, che ora appare orientato a confermare Ivan Provedel tra i pali anche nelle prossime partite. Il numero 94 è stato tra i migliori in campo nella stracittadina, dimostrando solidità e leadership in un momento di grande difficoltà per la squadra.

Provedel resta dunque una certezza per Sarri, che difficilmente vorrà privarsene proprio ora, in un momento cruciale della stagione. Questo scenario complica i piani per Mandas, che dovrà continuare a lavorare in silenzio, aspettando un’opportunità che, al momento, sembra essere stata rimandata. E con essa anche la possibilità di mettersi in mostra per eventuali pretendenti.

Dal punto di vista del Calciomercato Lazio, la gestione dei portieri resta dunque un tema aperto. Mandas piace a diversi club, soprattutto in patria, ma senza minuti in campo sarà difficile pensare a operazioni concrete. Al tempo stesso, la permanenza di Provedel come titolare potrebbe spingere la società a ragionare su un possibile prestito per l’estremo difensore greco già nel mercato di gennaio.

In un contesto dove ogni dettaglio pesa, anche le scelte tra i pali diventano strategiche. E per la Lazio, che deve ancora trovare continuità e stabilità, il ruolo del portiere resta centrale sia sul campo che nella costruzione della rosa in vista delle prossime sessioni di mercato.