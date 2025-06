Condividi via email

Calciomercato Lazio, ecco quali sono i piani del tecnico biancoceleste Sarri in vista della sessione estiva: le ultime

L’allenatore dei capitolini Maurizio Sarri ha le idee molto chiare su quali siano le priorità per il calciomercato Lazio in entrata. In L’allenatore toscano avrebbe infatti deciso di tenere sotto controllo alcune mezzali importanti che possano dare maggior compattezza alla squadra.

In particolare, stando alle parole de Il Messaggero, profili più apprezzati sono quelli di Frattesi, Loftus-Cheek e Fabbian. Il quotidiano ha ribadito anche che la società si impegnerà a rilanciare due giocatori importanti. Si tratta di Mattia Zaccagni e di Gustav Isaksen che potrebbero trovare una seconda vita nella prossima stagione di Serie A.