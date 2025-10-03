Calciomercato Lazio, i biancocelesti spingono per provare a comprare quel calciatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Renan Lodi tra le opzioni per la fascia sinistra. La situazione

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi, nonostante le difficoltà legate al blocco imposto nelle recenti sessioni. Con la necessità di intervenire senza aggravare il bilancio, la società sta valutando diverse opportunità a costo contenuto. Tra queste, una delle più interessanti è quella legata a Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano attualmente svincolato.

Classe 1998, Lodi ha già maturato importanti esperienze in Europa, vestendo le maglie di Atletico Madrid e Nottingham Forest, prima di trasferirsi all’Al Hilal in Arabia Saudita. Tuttavia, l’avventura nel club arabo si è interrotta bruscamente: l’esclusione dalla lista dei giocatori utilizzabili, a causa del limite per gli stranieri, lo ha portato a rompere con la società e a cercare una nuova destinazione.

Da qui l’interesse della Lazio, che vede in lui un profilo adatto per rinforzare il reparto mancino, ancora in cerca di certezze. Lodi, oltre alla buona tecnica individuale e alla capacità di spinta sulla fascia, è un calciatore abituato a competere ad alti livelli e potrebbe rappresentare una valida alternativa – o anche un titolare – nel sistema di gioco attuale.

Il brasiliano si è dichiarato pronto a tornare in campo e ha avviato iniziative legali contro l’Al Hilal per far valere i propri diritti professionali. Ora è libero di firmare con un nuovo club e, secondo indiscrezioni, avrebbe già ricevuto manifestazioni d’interesse da più squadre, tra cui proprio la Lazio.

L’ingresso di un giocatore svincolato come Lodi rappresenterebbe per il Calciomercato Lazio un’operazione di grande equilibrio tra qualità e sostenibilità. Il terzino potrebbe inoltre offrire una soluzione immediata in un reparto che, con Nuno Tavares ancora altalenante, necessita di maggiore affidabilità.

Sebbene la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giocatore sia viva – si parla di squadre anche estere interessate –, la Lazio potrebbe giocarsi le sue carte facendo leva sul progetto tecnico e sulla possibilità di rilancio in un campionato competitivo come la Serie A.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali, ma il nome di Renan Lodi resta tra quelli più caldi sul taccuino della dirigenza biancoceleste. Il Calciomercato Lazio, anche a blocco parziale, non si ferma e cerca soluzioni intelligenti per rinforzare la rosa senza compromettere gli equilibri economici del club.