Calciomercato Lazio, Guendouzi e quel futuro ancora instabile! Ecco le novità in casa biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, quali saranno le situazioni legate a Rovella e Guendouzi? Ecco la situazione attuale

Il Calciomercato Lazio non riguarda solo acquisti e cessioni: al centro delle attenzioni ci sono anche numerosi rinnovi contrattuali che potrebbero condizionare le prossime mosse del club. In quasi tutti i reparti della rosa guidata da Sarri, diversi giocatori sono in attesa di definire il proprio futuro a Formello con la maglia biancoceleste. In particolare, il settore del centrocampo è quello con più situazioni in sospeso, soprattutto per quanto riguarda Rovella e Guendouzi.

Entrambi i centrocampisti, infatti, hanno una clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro. Nei mesi scorsi, il rendimento incostante e il rendimento deludente sotto la guida di Baroni avevano alimentato dubbi e l’ipotesi di separazione, soprattutto per Guendouzi. L’ex Marsiglia, in particolare, aveva manifestato insoddisfazione per la situazione contrattuale, sperando in un adeguamento che non era arrivato. Le difficoltà finanziarie dell’era del mercato bloccato sembravano oscurare definitivamente ogni prospettiva di permanenza.

Ma con il ritorno di Maurizio Sarri, qualcosa è cambiato. L’arrivo del tecnico ha riportato fiducia e slancio nei giocatori, Guendouzi compreso, ripopolando di entusiasmo l’ambiente. Lo staff del club ha assicurato continuità e fiducia al francese, e questo ha fatto scemare l’ipotesi di una partenza imminente. Anche Rovella, nonostante una stagione altalenante, ha ora davanti a sé un orizzonte più sereno. Il rinnovo di entrambi, secondo fonti interne, sarebbe considerato prioritario non appena si sbloccheranno le restrizioni imposte dal controllo economico della Covisoc.

Su entrambi i fronti, quindi, il Calciomercato Lazio dovrà puntare prima al consolidamento interno, blindando i centrocampisti ritenuti strategici per il futuro del progetto tecnico. Nonostante il blocco del mercato attuale impedisca operazioni in entrata, i rinnovi saranno fondamentali per avere margine di manovra e garantire una base solida alla rosa, in vista della prossima stagione che potrebbe riportare la Lazio a competere su più fronti.

Il rinnovo contrattuale di Guendouzi, in particolare, sarà rimandato al 2026, quando le condizioni economiche del club dovrebbero migliorare e il vincolo del blocco potrà essere superato. Anche il futuro di Rovella sarà rivalutato in quel periodo, consentendo alla Lazio di programmare con maggiore chiarezza le sue mosse future.

In conclusione, il Calciomercato Lazio è oggi più che mai orientato a gestire le uscite e a mettere ordine sul fronte rinnovi. Solo dopo aver risolto queste situazioni legate ai contratti di Rovella, Guendouzi e altri giocatori in bilico, il club potrà tornare a pianificare eventuali rinforzi esterni in tranquillità. È una fase delicata, che richiede pazienza e strategia per mettere le basi di una prossima tornata di mercato finalmente libera.