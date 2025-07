Calciomercato Lazio, in evidenza Matteo Guendouzi! Cosa filtra sul centrocampista biancoceleste? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: le ultime novità sul ritiro a Formello, Guendouzi torna da protagonista. Ecco la situazione attuale del centrocampista

La nuova stagione della Lazio è pronta a prendere il via anche sul campo. Dopo le delusioni del finale della scorsa annata, il club biancoceleste riparte oggi con il primo ritiro ufficiale a Formello, dove Maurizio Sarri guiderà i suoi uomini nel tentativo di rilanciare le ambizioni della squadra. Il calciomercato Lazio, nel frattempo, continua a muoversi tra nuove trattative e ritorni importanti.

Tra le notizie di giornata, spicca il rientro a disposizione di Matteo Guendouzi, uno dei fedelissimi del Comandante Sarri durante il primo ciclo tecnico. Il centrocampista francese, reduce dagli impegni in Nations League con la nazionale francese e dal matrimonio con la compagna Maelle, è atteso al centro sportivo per unirsi al gruppo già da questa prima fase del ritiro.

Guendouzi sarà uno dei sette centrocampisti chiamati a iniziare la preparazione precampionato insieme a Rovella, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Cataldi e Basic. A completare il reparto, anche il giovane Pinelli proveniente dalla Primavera, pronto a mettersi in mostra sotto lo sguardo attento dello staff tecnico.

Il calciomercato Lazio rimane comunque uno degli elementi centrali di questa fase: Sarri ha espresso la necessità di rinforzi in più ruoli, e la società sta lavorando per trovare soluzioni che possano alzare il livello competitivo della rosa. In attesa di nuovi innesti, però, il ritorno di Guendouzi rappresenta una garanzia di qualità e intensità per il centrocampo biancoceleste.

Con l’inizio del ritiro e il lavoro quotidiano a Formello, la Lazio cerca risposte non solo dal campo ma anche dalle strategie di mercato. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra in grado di riscattarsi e tornare protagonista in Italia e in Europa. Il calciomercato Lazio sarà decisivo per completare un progetto tecnico che, sotto la guida di Sarri, vuole finalmente trovare continuità.