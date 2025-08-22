 Calciomercato Lazio, Gila rimarrà alla corte biancoceleste? La situazione attuale - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, Gila rimarrà alla corte biancoceleste? La situazione attuale

Mario Gila
Mp Firenze 22/09/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: esultanza gol Mario Gila

Calciomercato Lazio: Gila osservato speciale, rischio cessione nei prossimi mesi. La situazione attuale

Il calciomercato della Lazio potrebbe presto entrare nel vivo anche sul fronte delle uscite. Come riportato da Il Messaggero, uno dei nomi più chiacchierati in queste ore è quello di Mario Gila, difensore centrale spagnolo diventato ormai una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri.

Classe 2000, Gila è stato uno dei protagonisti silenziosi ma affidabili della scorsa stagione, tanto da guadagnarsi la piena fiducia del tecnico toscano. In questo inizio di campionato sarà lui a guidare la retroguardia biancoceleste, complice anche la squalifica di Alessio Romagnoli, costretto a saltare le prime due giornate di Serie A.

Gila ha dimostrato grande maturità e solidità, diventando un vero e proprio leader silenzioso nello spogliatoio. Tuttavia, l’ottimo rendimento del difensore non è passato inosservato, soprattutto all’estero. Alcuni club della Liga e della Bundesliga avrebbero già manifestato interesse, osservando da vicino le sue prestazioni. Da qui, i primi segnali d’allarme per il calciomercato della Lazio, che potrebbe dover fare i conti con una possibile cessione, a gennaio o – più probabilmente – a giugno.

Il vero nodo riguarda la capacità della società di resistere alle offerte e, soprattutto, di offrire a Gila un progetto tecnico convincente. L’andamento della stagione, i risultati in campionato e in Europa e le scelte societarie sul fronte del mercato saranno elementi determinanti per il futuro del giocatore.

Per ora, da Formello filtra serenità. Sarri considera Gila un punto fermo e vorrebbe costruire attorno a lui la difesa del futuro. Il centrale spagnolo è apprezzato per l’intelligenza tattica, il senso della posizione e la capacità di impostare dal basso: qualità rare e preziose, che la Lazio difficilmente troverebbe sul mercato senza un investimento importante.

Tuttavia, come spesso accade, sarà il calciomercato della Lazio a dettare le regole del gioco. In caso di offerta irrinunciabile, soprattutto se la stagione dovesse prendere una piega negativa, la dirigenza potrebbe essere costretta a valutare la partenza di Gila.

Il futuro resta incerto, ma una cosa è chiara: trattenere giocatori chiave come Gila sarà fondamentale per dare continuità al progetto tecnico biancoceleste e per dimostrare che la Lazio è pronta a crescere, anche sul mercato.

