Calciomercato Lazio, Gila rinnoverà con i biancocelesti? Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, nodo Gila: rinnovo in stallo e futuro da decifrare. La situazione

Il nome di Mario Gila torna a far discutere in casa biancoceleste. Al centro delle voci di calciomercato Lazio, il difensore spagnolo resta una delle situazioni più delicate da gestire per la dirigenza capitolina. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma ad oggi non si registrano progressi concreti sul fronte del rinnovo.

Durante l’estate appena trascorsa, la Lazio ha avuto più di un confronto con l’entourage del giocatore, ma nessun accordo è stato trovato. Le parti si sono incontrate, hanno discusso delle prospettive future, ma l’intesa sul prolungamento del contratto non è mai realmente decollata.

Nel frattempo, Gila aveva già mostrato la volontà di cambiare aria: a giugno era pronto a lasciare la Capitale per intraprendere una nuova avventura, ma il blocco del mercato in uscita – dovuto a esigenze tecniche e strategiche del club – ha frenato ogni possibilità di trasferimento. Una scelta obbligata, più che condivisa, che ha lasciato aperti interrogativi sul suo futuro in maglia biancoceleste.

Oggi, al centro del calciomercato Lazio, Mario Gila continua a guardare avanti con ambizione. A 24 anni, il difensore ex Real Madrid Castilla ha ancora ampi margini di crescita e sogna una carriera da protagonista ad alti livelli, che sia a Roma o altrove. La scadenza del contratto, pur non imminente, si avvicina inesorabilmente, e il rischio di trovarsi con un altro caso irrisolto in rosa è concreto.

Proprio per questo, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani sono pronti a tornare alla carica con nuovi approcci, nel tentativo di sbloccare la situazione e blindare il giocatore. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. Le richieste del calciatore e le strategie del club potrebbero non collimare, e trovare un punto d’incontro richiederà tempo, pazienza e volontà reciproca.

Il calciomercato Lazio, dunque, non si ferma mai, nemmeno lontano dalle finestre ufficiali. La questione Gila è una di quelle che continuerà a tenere banco nei prossimi mesi, tra voci, trattative e possibili scenari futuri. Rinnovo o cessione: ogni ipotesi resta sul tavolo.