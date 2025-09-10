Calciomercato Lazio, Gila verrà ceduto? Ecco la situazione attuale del giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gila vuole l’addio, tensione con la dirigenza. La situazione

Il calciomercato della Lazio potrebbe presto registrare un’uscita importante. Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2001, è sempre più distante dal progetto tecnico biancoceleste. Come riportato da Il Messaggero, il malumore del giocatore è cresciuto nei mesi scorsi a causa degli incontri infruttuosi tra il suo entourage e il direttore sportivo Angelo Fabiani. I colloqui, volti a discutere un possibile adeguamento contrattuale, non hanno prodotto risultati concreti, lasciando il giocatore deluso e infastidito.

Il difensore, arrivato alla Lazio con buone aspettative, si aspettava un segnale forte da parte della società, sia in termini di valorizzazione tecnica che economica. Gila chiede infatti un adeguamento dell’ingaggio pari a circa un milione di euro, ma al momento la dirigenza biancoceleste non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta. In questo contesto, il suo futuro appare sempre più lontano da Roma.

Durante la sessione estiva del calciomercato Lazio, ci sono stati contatti con alcuni club della Premier League. In particolare, Chelsea e Bournemouth avevano manifestato interesse per il giovane centrale spagnolo, ma le offerte sono state rifiutate, su esplicita indicazione dell’allora allenatore Maurizio Sarri, che vedeva in Gila una risorsa difensiva utile, soprattutto per la profondità della rosa.

Va ricordato che il Real Madrid, club in cui Gila è cresciuto, detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Un dettaglio che complica le trattative, ma che allo stesso tempo rende Gila un profilo appetibile per diversi club europei, attratti dall’ottimo rapporto tra età, potenziale e costo.

Nel frattempo, il giocatore sembra deciso a cambiare aria. Vuole rilanciarsi altrove, in un ambiente che gli dia maggior fiducia e spazio. Il suo addio potrebbe dunque diventare una delle prime operazioni ufficiali del calciomercato Lazio invernale o, più probabilmente, nella sessione estiva del 2025, dove ci sarà maggiore margine per trattative strutturate.

Per la Lazio si apre ora un bivio: trattenere un giocatore scontento o cercare la migliore soluzione economica per una cessione. Una cosa è certa: il dossier Gila è diventato uno dei temi più caldi del calciomercato Lazio, destinato a tenere banco nei prossimi mesi.