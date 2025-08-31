Calciomercato Lazio, perché Gila ha rifiutato il rinnovo con i biancocelesti? La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gila rifiuta il rinnovo e valuta l’addio già a gennaio. La situazione attuale

Il nome di Mario Gila torna a occupare spazio nelle cronache del calciomercato Lazio, con una situazione contrattuale che potrebbe presto trasformarsi in un vero caso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore spagnolo avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club biancoceleste, manifestando l’intenzione di lasciare Formello, possibilmente già nella prossima sessione invernale.

Il contratto di Gila scadrà nel giugno del 2027, ma la sua permanenza alla Lazio sembra essere tutt’altro che scontata. Il centrale ex Real Madrid, infatti, non si sentirebbe al centro del progetto e starebbe valutando nuove destinazioni. Il nodo principale resta legato alla situazione del blocco del mercato della società biancoceleste: se la Lazio riuscirà a sbloccare le operazioni in entrata e uscita, allora la partenza di Gila potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

Il tema è caldo in ottica calciomercato Lazio, anche perché ci sono diversi club di primo piano che hanno già manifestato interesse per il giocatore. Tra questi, spiccano nomi importanti come Real Madrid e Paris Saint-Germain, che hanno chiesto informazioni nei mesi scorsi. Più concreta, invece, l’offerta del Bournemouth, club inglese pronto a investire per assicurarsi le prestazioni del giovane spagnolo.

Dal punto di vista economico, la Lazio è chiamata a una valutazione strategica. Con il contratto in scadenza nel 2027, la società ha ancora margini per trattare, ma a partire dalla prossima stagione il valore di mercato di Gila potrebbe diminuire progressivamente. Inoltre, bisogna considerare la clausola del 50% sulla futura rivendita a favore del Real Madrid, che complica ulteriormente la gestione della cessione.

Il mese di gennaio, dunque, potrebbe rappresentare l’ultima vera opportunità per la Lazio di ottenere un guadagno significativo dalla partenza di Gila, prima che la situazione sfugga di mano. In un calciomercato Lazio sempre più condizionato da limiti economici e vincoli di bilancio, ogni scelta dovrà essere ponderata con attenzione.

Il futuro di Gila resta incerto, ma una cosa è chiara: la sua situazione sarà uno dei dossier più delicati del prossimo calciomercato Lazio, tra interessi internazionali, scadenze e strategie a lungo termine.