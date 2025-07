Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Gila? Ecco le ultime novità biancocelesti - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio: a gennaio il rinnovo di Gila sarà una priorità. La situazione intorno al giocatore

In attesa di sviluppi concreti in entrata, il calciomercato Lazio inizia a muoversi anche sul fronte dei rinnovi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, a partire da gennaio, quando la società tornerà pienamente operativa nella gestione dei contratti, sarà il momento di avviare le trattative per il prolungamento di Mario Gila.

Il difensore spagnolo, protagonista di una crescita costante nella scorsa stagione, sembrava inizialmente destinato a lasciare Formello. Le voci di una possibile cessione avevano preso forza già nel mese di giugno, complice l’interesse di diversi club in Spagna e in Serie A. Tuttavia, il quadro si è ribaltato: la dirigenza biancoceleste ha cambiato strategia e ora punta a blindare il classe 2000, considerato un elemento affidabile per la retroguardia di Maurizio Sarri.

La Lazio, infatti, ha grande fiducia in Gila, che ha dimostrato solidità, concentrazione e capacità di adattamento sia nella difesa a quattro che nei momenti in cui è stato richiesto un assetto più flessibile. In un contesto dove la linea difensiva necessita di continuità e qualità, la permanenza del centrale spagnolo è diventata una delle priorità tecniche e strategiche.

Il calciomercato Lazio, pur limitato in questa fase da vincoli amministrativi, si muove quindi anche attraverso queste operazioni di consolidamento interno. Il rinnovo di Gila rientra in una visione più ampia che prevede il mantenimento di una base solida su cui Sarri possa continuare a lavorare con fiducia. La sua crescita tattica, unita a una maggiore consapevolezza nei momenti chiave delle partite, ha convinto lo staff tecnico e la società a puntare su di lui anche per il futuro.

L’idea è quella di proporre al giocatore un contratto rivisto al rialzo, premiando il rendimento e la fedeltà al progetto biancoceleste. Le discussioni ufficiali dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025, non appena la Lazio tornerà pienamente attiva sul piano contrattuale.

Nel frattempo, il calciomercato Lazio resta in stand-by per quanto riguarda i nuovi arrivi, ma il lavoro dietro le quinte per proteggere i talenti già in rosa è già cominciato.