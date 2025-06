Calciomercato Lazio, Gigot vuole una nuova chance con la maglia dei biancocelesti: le ultime sul difensore dei capitolini

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Gigot pronto a dare il 100% per convincere Sarri a tenerlo con sé nella prossima stagione! Le ultime sul difensore

Il difensore centrale della Lazio in prestito dal Marsiglia Gigot è pronto a convincere Sarri a puntare su di lui in vista della prossima importante stagione di Serie A. L’obbligo di riscatto è già scattato, quindi sarà un giocatore biancoceleste a tutti gli effetti a partire da fine giugno. Tuttavia, la sua permanenza non è garantita, poiché il nuovo tecnico dovrà valutarlo.

Stando alle parole de il Corriere dello Sport, Gigot non è tra le prime scelte del tecnico che gli preferisce la coppia Gila-Romagnoli, con Provstgaard e Patric come alternative. Staremo a vedere se l’allenatore cambierà idea o se il difensore sarà ceduto in questa sessione estiva di calciomercato Lazio.