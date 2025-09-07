Calciomercato Lazio, Gigot verrà venduto? La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il caso Gigot e il peso degli esuberi sul mercato biancoceleste

Il calciomercato Lazio continua a essere condizionato da una gestione finanziaria attenta e da alcune situazioni irrisolte all’interno della rosa. Tra queste, spicca il caso di Samuel Gigot, difensore francese arrivato solo un anno fa e già finito tra gli esuberi. Una parabola sorprendente e deludente, che si è conclusa – almeno per ora – con una permanenza forzata nella Capitale.

Nonostante le voci estive che lo davano in uscita, Gigot resterà alla Lazio almeno fino a gennaio, principalmente a causa dell’operazione alla caviglia a cui sarà sottoposto nei prossimi giorni. Un infortunio che di fatto ha congelato ogni possibile trattativa e complicato ulteriormente i piani della dirigenza biancoceleste, che aveva intenzione di liberarsi del suo ingaggio per fare spazio a nuove operazioni.

Nel bilancio del club, Gigot pesa circa 4 milioni di euro e percepisce un ingaggio annuale da 1,8 milioni di euro più bonus, con un contratto in essere fino al 2027. Numeri importanti per un calciatore che non rientra più nei piani tecnici e che, di fatto, limita le manovre del club in entrata. È anche per questo motivo che il suo nome è diventato emblematico delle difficoltà che il calciomercato Lazio sta affrontando in questa fase.

La società, infatti, è ancora vincolata dal rispetto del parametro dell’80% tra costi e ricavi, una soglia imposta dalla FIGC che blocca le operazioni in entrata se non si raggiunge un equilibrio economico preciso. Liberarsi di alcuni contratti pesanti, come quello di Gigot, diventa dunque fondamentale per sbloccare il mercato e permettere a Maurizio Sarri di completare la rosa con innesti mirati.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: provare a recuperare Gigot fisicamente entro la sessione invernale e trovare per lui una nuova sistemazione, magari in prestito o a titolo definitivo, per alleggerire il monte ingaggi e ottenere una plusvalenza utile al bilancio. Solo allora la Lazio potrà muoversi con maggiore libertà nel calciomercato.

Il caso Gigot è solo uno dei tanti nodi che Claudio Lotito e il suo staff dovranno sciogliere per rilanciare con forza il calciomercato Lazio. Un puzzle complesso, dove ogni tassello economico e sportivo dovrà combaciare alla perfezione per evitare altri passi falsi.