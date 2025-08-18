Calciomercato Lazio, Gigot è in vendita: prezzo e possibili destinazioni. Il difensore centrale francese sarà uno dei tagliati

Sembra essere giunta al capolinea, dopo una sola stagione, l’avventura di Samuel Gigot con la maglia della Lazio. Il difensore centrale francese è ormai considerato ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri e il suo addio al club biancoceleste appare imminente, con la settimana appena iniziata che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro.

La sua posizione è stata compromessa da una duplice problematica. Da un lato, la scelta tecnica dell’allenatore, che non lo ritiene adatto al suo sistema difensivo; dall’altro, una condizione fisica precaria che lo ha tormentato per tutta l’estate. Gigot, infatti, ha dovuto fare i conti con persistenti problemi alla schiena che, di fatto, gli hanno impedito di prendere parte alla preparazione estiva. La sua presenza in campo si è limitata a una manciata di minuti nella primissima amichevole contro la formazione Primavera, dopodiché ha saltato praticamente tutto il precampionato, lavorando a parte a Formello da fine luglio nel tentativo, fin qui vano, di recuperare una condizione accettabile.

Questo stato di cose ha convinto la società a metterlo sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il suo destino pare essere lontano da Roma e in questa settimana potrebbero esserci degli sviluppi importanti. Al momento, per il difensore si sono fatti avanti alcuni club dalla penisola arabica, in particolare da Dubai e dal Qatar, e un’opzione più vicina in Europa, rappresentata dai greci del Paok Salonicco.

La valutazione del cartellino fatta dalla Lazio è di circa 3-4 milioni di euro. La cifra non è casuale: corrisponde, infatti, quasi perfettamente a quanto il club ha speso per il suo acquisto definitivo. Gigot era arrivato in prestito dal Marsiglia con un’opzione che si è trasformata in obbligo di riscatto proprio quest’estate. La dirigenza, quindi, punta a recuperare interamente l’investimento fatto su un giocatore che, a causa di infortuni e scelte tecniche, non è mai riuscito a integrarsi pienamente nel mondo Lazio.