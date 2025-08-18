Calciomercato Lazio, Gigot si avvicina sempre più all'addio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gigot verso l’addio, spunta anche il PAOK Salonicco

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi, soprattutto sul fronte delle uscite. Uno dei nomi più vicini a salutare Formello è quello di Samuel Gigot, difensore francese arrivato con buone aspettative ma ormai ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella giornata di oggi si è aggiunta una nuova pretendente per il centrale ex Marsiglia: si tratta del PAOK Salonicco, club greco che avrebbe manifestato interesse concreto.

Gigot è considerato ormai un esubero dalla dirigenza biancoceleste. Nonostante le sue qualità fisiche e l’esperienza maturata in Ligue 1, il difensore non ha mai realmente trovato spazio né continuità sotto la guida di Sarri, che sembra preferire altri profili per la sua linea a quattro difensiva. Il Calciomercato Lazio, in questo senso, ha come priorità sfoltire la rosa e liberare posti nella lista dei giocatori “over”, in vista della chiusura delle operazioni entro il 1° settembre.

Oltre al PAOK, su Gigot si erano già registrati movimenti da parte di club del Qatar e di Dubai, pronti a offrire ingaggi elevati al giocatore. Tuttavia, l’eventualità di restare in Europa, seppur in un campionato di livello inferiore rispetto alla Serie A, potrebbe rappresentare una scelta preferibile per il difensore francese, anche dal punto di vista sportivo.

Il prezzo fissato dalla Lazio per il suo cartellino si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile sia per i club mediorientali che per il PAOK Salonicco. La società biancoceleste punta a chiudere l’operazione in tempi rapidi, così da poter reinvestire eventualmente su altri profili, magari per rinforzare la linea difensiva o alleggerire ulteriormente il monte ingaggi.

Nel frattempo, Gigot resta a disposizione per gli impegni di agosto, ma difficilmente troverà spazio in campo, a meno di emergenze. Il Calciomercato Lazio, quindi, si prepara a registrare una nuova uscita, in linea con la strategia di razionalizzazione della rosa voluta da Sarri e dal direttore sportivo.

Con ancora alcune settimane di mercato davanti, la Lazio proverà a sistemare gli ultimi dettagli e prepararsi al meglio per l’inizio del campionato. L’addio di Gigot, a questo punto, sembra solo una questione di tempo.