Calciomercato Lazio, Gigot è pronto a lasciare i biancocelesti? Le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: in bilico il futuro di Samuel Gigot, primi contatti con club arabi

Nel panorama del Calciomercato Lazio, una questione importante riguarda il futuro di Samuel Gigot. Il difensore centrale francese, arrivato con grandi aspettative, sta vivendo una fase complicata dal punto di vista fisico e questo condiziona fortemente la sua posizione all’interno della rosa biancoceleste.

La stagione di Gigot è infatti segnata da continui problemi fisici. Dopo un intervento chirurgico necessario, il difensore spagnolo Patric è rimasto fuori dal campo per un lungo periodo, e proprio nel momento in cui sembrava pronto al rientro, Samuel Gigot è stato fermato da un nuovo stiramento muscolare. Questa serie di infortuni mette in discussione non solo la sua continuità di rendimento, ma anche il suo ruolo nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la situazione di Gigot è quindi da monitorare con attenzione. Le difficoltà fisiche e la scarsa affidabilità, soprattutto in una squadra che punta molto sull’equilibrio difensivo, potrebbero portare la società a rivedere la sua presenza. Non è da escludere infatti che il difensore possa non trovare spazio nella lista ufficiale per la Serie A, un segnale chiaro della volontà del club di valutare altre opzioni.

In queste ultime ore, come riportato da Il Messaggero, la Lazio avrebbe iniziato a sondare il terreno per una possibile cessione di Gigot. L’interesse arriva da alcuni club della penisola araba, che hanno manifestato la volontà di approfondire la trattativa per il difensore francese. Questo fa parte della strategia del Calciomercato Lazio di alleggerire la rosa e liberare risorse, soprattutto da giocatori che non sono ritenuti imprescindibili dal tecnico.

La valutazione fissata per Samuel Gigot si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro, cifra che la Lazio spera di ottenere per consentire al club di reinvestire il capitale in altri reparti del campo. La dirigenza biancoceleste sta quindi lavorando per concretizzare questa possibilità, che potrebbe rappresentare una svolta nella gestione della difesa, garantendo maggiore stabilità e competitività al reparto.

In sintesi, il futuro di Samuel Gigot nel contesto del Calciomercato Lazio appare incerto, con la società pronta a valutare tutte le opzioni per migliorare la squadra e ottimizzare la rosa.