Calciomercato Lazio, situazione particolare quella di Gigot. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: la situazione difficile di Gigot complica i piani di Formello

Nel recente scenario di calciomercato Lazio, la situazione legata a Timothy Castagne Gigot rappresenta una criticità importante per il club biancoceleste. Dopo essersi sottoposto a una visita specialistica in Francia, Gigot è rientrato a Roma, ma attualmente è fermo per un infortunio che rischia di tenerlo lontano dal campo ancora a lungo. Questa condizione fisica ha creato non pochi problemi alla Lazio, sia in termini tecnici sia sul fronte delle strategie di mercato.

A un anno di distanza dal suo acquisto, la situazione di Gigot è drasticamente cambiata: se all’inizio sembrava un elemento importante su cui puntare, ora non rientra più nei piani tecnici di Maurizio Sarri. Il difensore, infatti, dovrà affrontare un intervento chirurgico alla caviglia, operazione che dovrebbe svolgersi proprio in Francia, dove si trova sotto la supervisione di specialisti. I tempi precisi per l’intervento e la conseguente riabilitazione sono ancora in fase di definizione, ma è chiaro che il periodo di stop sarà significativo.

Dopo il rientro a Formello, Gigot proseguirà il recupero in modo individuale e separato dal resto del gruppo, una situazione che non facilita la sua integrazione e nemmeno le decisioni tecniche del club. Questa fase delicata, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ha bloccato anche eventuali trattative di calciomercato Lazio in uscita, che avrebbero potuto contribuire a ridurre il monte ingaggi della squadra. La presenza di un giocatore infortunato e non utilizzabile rende infatti complicata la ricerca di una sistemazione esterna, vista la difficoltà di chi potrebbe voler investire su un atleta non immediatamente disponibile.

Nel contesto più ampio del calciomercato Lazio, questa situazione aggiunge un ulteriore nodo da sciogliere per la società biancoceleste, impegnata a riorganizzare la rosa e a trovare soluzioni efficaci per migliorare le prestazioni in campo e mantenere un equilibrio economico sostenibile. La speranza è che il recupero di Gigot possa procedere senza intoppi, ma intanto la Lazio deve affrontare le difficoltà legate a un calciatore che, per ora, rappresenta più un problema che una risorsa.

In conclusione, la situazione di Gigot è un tema caldo nel calciomercato Lazio, che richiede attenzione e decisioni rapide per non compromettere i progetti futuri del club.