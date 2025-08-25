Calciomercato Lazio, Gigot verso l'addio? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Gigot verso l’addio: spunta il Paok Salonicco

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, Samuel Gigot è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri e avrebbe espresso la volontà di lasciare il club biancoceleste. Una decisione che non sorprende, considerando lo scarso impiego del difensore classe 1991 nelle ultime settimane e le scelte tattiche dell’allenatore toscano, sempre più orientato su alternative diverse nel reparto arretrato.

Tra i club interessati a Gigot c’è anche il Paok Salonicco, una delle squadre più ambiziose del campionato greco. La società ellenica avrebbe già avviato i primi contatti con la dirigenza della Lazio per verificare la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo è quello di rinforzare il pacchetto difensivo con un giocatore di esperienza internazionale e dal profilo fisico importante, qualità che Gigot ha dimostrato sia in Serie A che nelle sue esperienze precedenti.

Lazio, valutazione da 4 milioni per Gigot

La richiesta iniziale della Lazio per cedere il difensore francese si aggira attorno ai 4 milioni di euro, cifra considerata trattabile. In un mercato in cui le risorse non sono illimitate, soprattutto per club come il Paok, è probabile che si possa arrivare a un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto oppure su una cifra leggermente inferiore. La Lazio, dal canto suo, è disposta ad ascoltare offerte pur di liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Situazione da seguire nel Calciomercato Lazio

La possibile partenza di Gigot si inserisce in un contesto più ampio in cui la Lazio cerca di completare alcune operazioni in uscita per poi eventualmente intervenire anche in entrata. Il reparto difensivo è infatti ancora in fase di valutazione da parte di Sarri, che potrebbe chiedere un sostituto con caratteristiche più adatte al suo sistema di gioco.

Nel frattempo, i tifosi restano con gli occhi puntati sul Calciomercato Lazio, che nelle prossime settimane potrebbe riservare colpi di scena anche tra i cosiddetti esuberi. La situazione di Gigot è solo una delle tante pedine in movimento in casa biancoceleste, in un’estate che si preannuncia cruciale per il futuro della rosa.