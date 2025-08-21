Calciomercato Lazio, Gigot sempre in uscita. Quale sarà la prossima mossa dei biancocelesti? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Gigot in uscita: Lotito apre alla cessione, ma solo a certe condizioni

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle cessioni. Tra i nomi in uscita spicca quello di Samuel Gigot, difensore centrale francese che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe già espresso la volontà di lasciare la capitale. Il giocatore aspetta solo l’occasione giusta per salutare la Lazio, ma la trattativa si presenta tutt’altro che semplice.

Il presidente Claudio Lotito si sarebbe mostrato disponibile ad assecondare la richiesta del calciatore, ma a patto che vengano rispettati alcuni paletti economici ben precisi. Il nodo principale riguarda il valore di mercato del giocatore e il suo ingaggio attuale: Gigot percepisce uno stipendio da 1,8 milioni di euro netti a stagione, una cifra non trascurabile per molti club interessati.

Per questo motivo, la Lazio non ha alcuna intenzione di svendere il cartellino del difensore. L’obiettivo della dirigenza è evitare una minusvalenza, e per lasciar partire Gigot, Lotito chiede almeno 3 o 4 milioni di euro. Una cifra che potrebbe raffreddare l’interesse di alcune società, soprattutto all’estero, dove il difensore ha qualche estimatore, ma dove si punta spesso su parametri zero o prestiti con diritto di riscatto.

Il problema, come spesso accade nel Calciomercato Lazio, non è tanto trovare una destinazione quanto trovare l’accordo giusto. La società biancoceleste deve infatti bilanciare le uscite con l’esigenza di mantenere una rosa competitiva, senza appesantire il bilancio. In quest’ottica, la cessione di Gigot potrebbe liberare spazio salariale prezioso, ma solo se i termini economici saranno ritenuti soddisfacenti.

Nel frattempo, il giocatore continua ad allenarsi con professionalità, ma l’addio sembra ormai solo una questione di tempo. La Lazio valuterà eventuali offerte nei prossimi giorni, soprattutto se si avvicineranno alla valutazione fatta da Lotito.

In conclusione, il Calciomercato Lazio resta in fermento anche sul fronte delle uscite, e il caso Gigot è solo uno dei tanti dossier aperti. I tifosi attendono con curiosità gli sviluppi, sperando che da questa operazione possano arrivare risorse utili per eventuali rinforzi.